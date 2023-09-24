GitHub'dan Yenilik Grafiği İlk Gösterimi: Küresel Yazılım Geliştirme Verilerinin Erişilebilirliğinde Yeni Bir Dönem

GitHub, Innovation Graph kullanıma sunulmasıyla ileriye doğru bir adım attı. Bu bilgilendirici kaynak, dünya çapındaki ekonomilerdeki yazılım geliştirme akımlarının süregelen bir açıklamasını sunan kapsamlı bir veri deposudur. GitHub yakın zamanda özel bir web sayfası ve açık bir depoyla birlikte onu başlattı.

İnovasyon Grafiği, 2020 yılından itibaren yazılım geliştirmenin çeşitli yönlerine ayna görevi görmektedir. Buna Git ile ilgili faaliyetler, ilgili geliştiriciler ve kuruluşlar, kullanılan depolar, tercih edilen programlama dilleri, yazılım lisansları, tartışılan konular ve ekonomik işbirlikleri dahildir. Yeni devreye alınan platform, bu çok yönlü veriyi sunmanın yanı sıra, veri görselleştirmeleri aracılığıyla anlaşılır bir biçimde de sunuyor.

Verilerin nasıl toplandığına dair detaylı bilgi verilerek sürecin şeffaflığı sağlanır. Veri kümesinin tamamı CC0-1.0 kapsamında lisanslanmıştır ve bu nedenle indirmeler için ücretsiz olarak erişilebilir.

İnovasyon Grafiği, araştırmacılar, politika yapıcılar ve geliştiriciler dahil olmak üzere çok çeşitli kullanıcılara hizmet vermek üzere geliştirilmiştir. GitHub bir çalışma gerçekleştirdi ve kamu politikası, ekonomi ve uluslararası kalkınma gibi alanlarda çalışan bilim adamlarının GitHub verilerini kullanmaya istekli olduğunu buldu. Ancak bu tür önemli verilere erişimlerini ve bunları kullanmalarını engelleyen engellerle defalarca karşılaştılar.

Bu sorunlara çözüm bulmak amacıyla İnovasyon Grafiği, toplu verileri herkesin kullanımına daha kolay sunacak şekilde tasarlandı. Veriler artık üçüncü taraf sağlayıcılara bağımlı değildir; bu da verilerin kullanılamamasıyla ilgili daha önceki sorunları ortadan kaldırır.

Geliştiriciler artık katkılarının daha derin bağlamına inebilirler. Örneğin uluslararası ekonomideki işbirliği modelleri incelenebilir. Benzer şekilde, belirli diller veya konularla ilgilenen geliştiriciler de kendi ilgi alanlarıyla ilgili küresel eğilimleri belirleyebilir. Böylece İnovasyon Grafiği engelleri aşar ve daha geniş, küresel bir bağlam sağlar.

AppMaster gibi önemli no-code platformlar, bu tür bir açık veri kaynağından büyük ölçüde yararlanabilir. Geliştiricilerin işbirliği eğilimleri, tercih edilen teknolojiler ve ortaya çıkan konularla ilgili verilere erişim, gelişen yazılım geliştirme ortamına ayak uydurmak için daha sezgisel no-code araçlar tasarlamaya yardımcı olabilir.