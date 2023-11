Debiut wykresu innowacji w GitHubie: nowa era w dostępności globalnych danych dotyczących rozwoju oprogramowania

GitHub zrobił krok naprzód wraz z wprowadzeniem Innovation Graph. To wnikliwe źródło informacji to kompleksowe repozytorium danych, które oferuje bieżący opis tendencji w rozwoju oprogramowania w gospodarkach na całym świecie. Niedawno uruchomił go GitHub, wraz z dedykowaną stroną internetową i otwartym repozytorium.

Począwszy od roku 2020, Wykres Innowacji będzie lustrzanym odbiciem różnych aspektów rozwoju oprogramowania. Obejmuje to działania związane z Git, programistami i zaangażowanymi organizacjami, używane repozytoria, preferowane języki programowania, licencje na oprogramowanie, omawiane tematy i współpracę gospodarczą. Nowo uruchomiona platforma nie tylko oferuje te wszechstronne dane, ale także prezentuje je w zrozumiałej formie poprzez wizualizacje danych.

Podawane są szczegółowe informacje o sposobie gromadzenia danych, przy zachowaniu przejrzystości procesu. Cały zbiór danych objęty jest licencją CC0-1.0, dzięki czemu można go bezpłatnie pobrać.

Wykres innowacji został opracowany, aby służyć zróżnicowanemu spektrum użytkowników, w tym badaczom, decydentom i programistom. GitHub przeprowadził badanie i odkrył, że naukowcy zajmujący się takimi dziedzinami jak polityka publiczna, ekonomia i rozwój międzynarodowy chętnie korzystali z danych GitHub. Jednak wielokrotnie napotykali bariery utrudniające im dostęp do tak istotnych danych i korzystanie z nich.

Aby rozwiązać te problemy, opracowano Wykres Innowacji, dzięki któremu zagregowane dane będą łatwiej dostępne dla wszystkich. Dane nie są już zależne od zewnętrznych dostawców, co eliminuje wszelkie wcześniejsze problemy związane z niedostępnością danych.

Programiści mogą teraz zagłębić się w głębszy kontekst swojego wkładu. Można na przykład zbadać wzorce współpracy w gospodarce międzynarodowej. Podobnie programiści zainteresowani określonymi językami lub tematami mogą zidentyfikować globalne trendy związane z ich zainteresowaniami. W ten sposób Wykres Innowacji przekracza bariery i zapewnia szerszy, globalny kontekst.

Kluczowe platformy no-code takie jak AppMaster , mogą w znacznym stopniu skorzystać z takiego otwartego zasobu danych. Dostęp do danych związanych z trendami współpracy programistów, preferowanymi technologiami i pojawiającymi się tematami może pomóc w projektowaniu bardziej intuicyjnych narzędzi no-code, aby dotrzymać kroku zmieniającemu się krajobrazowi tworzenia oprogramowania.