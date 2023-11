Innovation Graph-debuut door GitHub: een nieuw tijdperk in de toegankelijkheid van wereldwijde softwareontwikkelingsgegevens

GitHub heeft een sprong voorwaarts gemaakt met de introductie van Innovation Graph. Deze inzichtelijke bron is een uitgebreide gegevensopslagplaats die voortdurend verslag doet van de ontwikkelingen op het gebied van softwareontwikkeling in economieën over de hele wereld. GitHub heeft het onlangs gelanceerd, compleet met een speciale webpagina en een open repository.

Vanaf het jaar 2020 fungeert de Innovation Graph als een spiegel voor verschillende aspecten van softwareontwikkeling. Dit omvat activiteiten die verband houden met Git, betrokken ontwikkelaars en organisaties, gebruikte repository's, voorkeur voor programmeertalen, softwarelicenties, besproken onderwerpen en economische samenwerkingen. Het onlangs gelanceerde platform biedt deze veelzijdige gegevens niet alleen, maar presenteert deze ook in een begrijpelijke vorm door middel van datavisualisaties.

Er wordt gedetailleerde informatie gegeven over de manier waarop gegevens worden verzameld, waardoor de transparantie van het proces behouden blijft. De volledige dataset is gelicentieerd onder CC0-1.0 en is dus vrij toegankelijk voor downloads.

De Innovation Graph is ontwikkeld om een ​​gevarieerd spectrum van gebruikers te bedienen, waaronder onderzoekers, beleidsmakers en ontwikkelaars. GitHub voerde een onderzoek uit en ontdekte dat wetenschappers die werkzaam zijn op gebieden als openbaar beleid, economie en internationale ontwikkeling graag GitHub-gegevens wilden gebruiken. Toch stuitten ze herhaaldelijk op barrières die hun toegang tot en gebruik van dergelijke essentiële gegevens belemmerden.

Om deze problemen aan te pakken, is de Innovation Graph ontworpen om geaggregeerde gegevens voor iedereen gemakkelijker beschikbaar te maken. De gegevens zijn niet langer afhankelijk van externe leveranciers, waardoor eerdere problemen met betrekking tot de onbeschikbaarheid van gegevens worden geëlimineerd.

Ontwikkelaars kunnen zich nu verdiepen in de diepere context van hun bijdragen. Er kunnen bijvoorbeeld samenwerkingspatronen in de internationale economie worden onderzocht. Op dezelfde manier kunnen ontwikkelaars die geïnteresseerd zijn in specifieke talen of onderwerpen mondiale trends identificeren die verband houden met hun interesses. De Innovation Graph overstijgt dus barrières en biedt een grotere, mondiale context.

Belangrijke no-code platforms zoals AppMaster kunnen enorm profiteren van een dergelijke open databron. Toegang tot gegevens met betrekking tot de samenwerkingstrends van ontwikkelaars, voorkeurstechnologieën en opkomende onderwerpen kan helpen bij het ontwerpen van meer intuïtieve tools no-code om gelijke tred te houden met het zich ontwikkelende softwareontwikkelingslandschap.