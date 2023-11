Lançamento do Innovation Graph no GitHub: uma nova era na acessibilidade de dados globais de desenvolvimento de software

O GitHub deu um salto em frente com a introdução do Innovation Graph. Este recurso perspicaz é um repositório de dados abrangente que oferece um relato contínuo das correntes de desenvolvimento de software nas economias de todo o mundo. O GitHub lançou recentemente, completo com uma página da web dedicada e um repositório aberto.

A partir do ano de 2020, o Gráfico de Inovação se apresenta como um espelho de diversos aspectos do desenvolvimento de software. Isto inclui atividades associadas ao Git, desenvolvedores e organizações envolvidas, repositórios em uso, linguagens de programação preferidas, licenças de software, assuntos discutidos e colaborações econômicas. A plataforma recém-lançada não só oferece esses dados versáteis, mas também os apresenta de forma inteligível por meio de visualizações de dados.

São fornecidas informações detalhadas sobre como os dados são coletados, mantendo a transparência do processo. Todo o conjunto de dados está licenciado sob CC0-1.0 e, portanto, pode ser acessado gratuitamente para download.

O Innovation Graph foi desenvolvido para atender a um espectro variado de usuários, incluindo pesquisadores, formuladores de políticas e desenvolvedores. O GitHub realizou um estudo e descobriu que acadêmicos que trabalham em áreas como políticas públicas, economia e desenvolvimento internacional estavam interessados ​​em usar os dados do GitHub. No entanto, encontraram repetidamente barreiras que dificultaram o acesso e a utilização desses dados essenciais.

Para resolver estas questões, o Gráfico de Inovação foi concebido para tornar os dados agregados mais facilmente disponíveis para todos. Os dados não dependem mais de fornecedores terceirizados, eliminando quaisquer problemas anteriores relacionados à indisponibilidade de dados.

Os desenvolvedores agora podem se aprofundar no contexto de suas contribuições. Por exemplo, podem ser examinados padrões de colaboração em toda a economia internacional. Da mesma forma, os desenvolvedores interessados ​​em idiomas ou tópicos específicos podem identificar tendências globais relacionadas aos seus interesses. O Gráfico da Inovação, portanto, transcende barreiras e proporciona um contexto global mais amplo.

As principais plataformas no-code como o AppMaster, podem se beneficiar muito com esse recurso de dados abertos. O acesso a dados relacionados às tendências de colaboração dos desenvolvedores, tecnologias preferidas e tópicos emergentes pode ajudar no design de ferramentas no-code mais intuitivas para acompanhar o cenário de desenvolvimento de software em evolução.