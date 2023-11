Debutto dell'Innovation Graph di GitHub: una nuova era nell'accessibilità dei dati globali sullo sviluppo di software

GitHub ha fatto un salto in avanti con l'introduzione di Innovation Graph. Questa risorsa approfondita è un archivio di dati completo che offre un resoconto continuo delle correnti di sviluppo del software nelle economie di tutto il mondo. GitHub lo ha lanciato di recente, completo di una pagina web dedicata e un repository aperto.

A partire dall’anno 2020, l’Innovation Graph si pone come specchio di vari aspetti dello sviluppo software. Ciò include attività associate a Git, sviluppatori e organizzazioni coinvolte, repository in uso, linguaggi di programmazione preferiti, licenze software, argomenti discussi e collaborazioni economiche. La piattaforma appena lanciata non solo offre questi dati versatili, ma li presenta anche in forma intelligibile attraverso visualizzazioni di dati.

Vengono fornite informazioni dettagliate sulle modalità di raccolta dei dati, mantenendo la trasparenza del processo. L'intero set di dati è concesso in licenza con CC0-1.0 e quindi è liberamente accessibile per i download.

L'Innovation Graph è stato sviluppato per servire un ampio spettro di utenti, tra cui ricercatori, politici e sviluppatori. GitHub ha intrapreso uno studio e ha scoperto che gli studiosi che lavorano in settori come le politiche pubbliche, l'economia e lo sviluppo internazionale erano entusiasti di utilizzare i dati di GitHub. Tuttavia, hanno ripetutamente incontrato barriere che ostacolavano l’accesso e l’utilizzo di dati così essenziali.

Per affrontare questi problemi, l’Innovation Graph è stato progettato per rendere i dati aggregati più facilmente disponibili a tutti. I dati non dipendono più da fornitori di terze parti, eliminando eventuali problemi precedenti relativi alla indisponibilità dei dati.

Gli sviluppatori possono ora approfondire il contesto più profondo dei loro contributi. Ad esempio, è possibile esaminare i modelli di collaborazione nell’economia internazionale. Allo stesso modo, gli sviluppatori interessati a linguaggi o argomenti specifici possono identificare le tendenze globali relative ai loro interessi. L’Innovation Graph, quindi, trascende le barriere e fornisce un contesto più ampio e globale.

Le principali piattaforme no-code come AppMaster possono trarre grandi vantaggi da una tale risorsa di dati aperti. L'accesso ai dati relativi alle tendenze di collaborazione degli sviluppatori, alle tecnologie preferite e agli argomenti emergenti può aiutare a progettare strumenti no-code più intuitivi per tenere il passo con il panorama in evoluzione dello sviluppo software.