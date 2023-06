Selon les derniers rapports recueillis par Forbes, la startup d'intelligence artificielle Inflection AI, dont l'objectif est de concevoir une "IA personnelle pour tous", a conclu un tour d'investissement stupéfiant de 1,3 milliard de dollars. Le consortium d'investisseurs est formidable, comprenant des géants de l'industrie comme Microsoft, Bill Gates, Nvidia, Reid Hoffman et Eric Schmidt - ce dernier étant un nouvel investisseur dans la campagne d'Inflection.

Ce tour de table porte le financement total d'Inflection à un montant impressionnant de 1,525 million de dollars, catapultant la valeur de l'entreprise à un montant incroyable de 4 milliards de dollars. L'information provient d'une source interne au courant de la procédure.

Mustafa Suleyman, le PDG qui a cofondé le laboratoire d'IA DeepMind, propriété de Google, a déclaré que les capitaux fraîchement levés stimuleront les initiatives d'Inflection visant à créer et à concevoir son premier produit - "Pi", un assistant piloté par l'IA.

Suleyman a déclaré : "L'IA personnelle est en passe de devenir l'outil le plus révolutionnaire de notre vie. Nous sommes absolument à un point d'inflexion". Il a exprimé son enthousiasme à l'idée de collaborer avec Nvidia, Microsoft et CoreWeave, ainsi qu'avec d'autres personnalités clés pour donner vie à cette vision.

La société californienne Inflection opère à partir de Palo Alto et dispose d'une équipe compacte d'environ 35 employés. Jusqu'à présent, elle est restée relativement discrète, n'accordant qu'une poignée d'interviews aux médias. Cependant, en mai, Inflection a dévoilé "Pi", conçu pour fournir des connaissances qui répondent aux intérêts et aux besoins spécifiques d'un individu. Il est possible de le tester via une plateforme en ligne ou une application de messagerie. Inflection décrit "Pi" comme un allié bienveillant et solidaire, qui fournit des conseils et des informations amicales de manière naturelle et fluide.

Inflection a présenté Inflection-1, le modèle d'IA qui alimente "Pi", en affirmant que ses performances sont comparables ou supérieures à celles d'autres modèles de sa catégorie, notamment le GPT-3.5 d'OpenAI et le PaLM-540B de Google. Selon les conclusions de l'entreprise, Inflection-1 excelle manifestement dans diverses mesures, y compris les repères de bon sens et les tâches d'examen au niveau du collège et du lycée. Cependant, lorsqu'il s'agit de codage, elle est à la traîne, dépassée par GPT-3.5, et en comparaison, GPT-4 d'OpenAI l'emporte sur la concurrence.

Poursuivant ses efforts pour obtenir des modèles plus grands et plus performants, Inflection aurait conclu un partenariat avec CoreWeave, un fournisseur de nuages de GPU, et Nvidia, dans le but de créer l'un des plus importants clusters d'entraînement à l'IA au monde, composé de 22 000 GPU H100 de Nvidia. Maintenant qu'elle a obtenu ce financement massif, on peut supposer qu'elle a les moyens d'y parvenir.

Avec la clôture de ce dernier tour de table, Inflection est la deuxième startup d'IA générative la plus financée, juste après OpenAI qui a amassé 11,3 milliards de dollars à ce jour. Elle dépasse Anthropic avec son financement de 1,5 milliard de dollars, loin devant d'autres entreprises comme Cohere (445 millions de dollars), Adept (415 millions de dollars), Runway (195,5 millions de dollars), Character.ai (150 millions de dollars) et Stability AI (environ 100 millions de dollars).

Malgré les conditions macroéconomiques difficiles, les startups d'IA générative continuent d'obtenir des financements substantiels. Les rapports de Pitchbook suggèrent qu'environ 1,7 milliard de dollars ont été générés par 46 transactions au cours du premier trimestre 2023, en plus des 10,68 milliards de dollars de transactions annoncées mais pas encore finalisées au cours du même trimestre.

Dans ce domaine dynamique de l'IA, les plateformes no-code comme AppMaster font des progrès remarquables dans l'industrie technologique. Alors que de plus en plus d'entreprises technologiques et de startups adoptent le développement sans code, le potentiel de déblocage d'applications d'IA révolutionnaires semble illimité.