Secondo le ultime notizie raccolte da Forbes, la startup di intelligenza artificiale Inflection AI, focalizzata sull'ideazione di una "intelligenza artificiale personale per tutti", ha concluso uno sbalorditivo round di investimento di 1,3 miliardi di dollari. Il consorzio di investitori è formidabile e comprende giganti del settore come Microsoft, Bill Gates, Nvidia, Reid Hoffman ed Eric Schmidt, quest'ultimo nuovo investitore nella campagna di Inflection.

Questo round porta il finanziamento totale di Inflection all'impressionante cifra di 1.525 milioni di dollari, catapultando il valore dell'azienda all'incredibile cifra di 4 miliardi di dollari. L'informazione proviene da una fonte interna al processo.

Mustafa Suleyman, l'amministratore delegato che in passato ha co-fondato il laboratorio di intelligenza artificiale DeepMind, di proprietà di Google, ha dichiarato che il capitale appena raccolto darà impulso alle iniziative di Inflection per la creazione e la progettazione del suo primo prodotto, "Pi", un assistente guidato dall'intelligenza artificiale.

Suleyman ha dichiarato: "L'intelligenza artificiale personale è destinata a diventare lo strumento più rivoluzionario della nostra vita. Siamo assolutamente a un punto di inflessione". Ha espresso il suo entusiasmo per la collaborazione con Nvidia, Microsoft e CoreWeave, insieme ad altre personalità di spicco, per dare vita a questa visione.

L'azienda californiana Inflection opera da Palo Alto e mantiene un team compatto di circa 35 dipendenti. Finora è stata relativamente poco visibile, rilasciando solo una manciata di interviste ai media. Tuttavia, nel mese di maggio, Inflection ha presentato "Pi", progettato per fornire conoscenze che si adattano agli interessi e alle esigenze specifiche di un individuo. È accessibile per i test tramite una piattaforma online o un'app di messaggistica. Inflection descrive "Pi" come un alleato gentile e solidale, che fornisce consigli e informazioni in modo naturale e libero.

Inflection ha presentato Inflection-1, il modello di intelligenza artificiale che alimenta "Pi", affermando che le sue prestazioni sono pari o superiori a quelle di altri modelli della sua categoria, in particolare GPT-3.5 di OpenAI e PaLM-540B di Google. Secondo i risultati dichiarati dall'azienda, Inflection-1 eccelle evidentemente in diverse misure, tra cui i benchmark di senso comune e i compiti di esami di livello medio e superiore. Tuttavia, quando si tratta di codifica, rimane indietro, venendo superato da GPT-3.5 e, in confronto, GPT-4 di OpenAI supera la concorrenza.

Continuando a puntare su modelli più grandi e capaci, Inflection avrebbe stretto una partnership con CoreWeave, un fornitore di cloud di GPU, e con Nvidia per creare uno dei cluster di addestramento AI più grandi al mondo, composto da 22.000 GPU Nvidia H100. Ora che si è assicurata questo ingente finanziamento, si può presumere che abbia i mezzi per realizzarlo.

Con la chiusura dell'ultimo round di finanziamento, Inflection si colloca al secondo posto tra le startup di IA generativa più finanziate, dopo solo OpenAI che ha accumulato 11,3 miliardi di dollari fino a oggi. Supera Anthropic con il suo finanziamento di 1,5 miliardi di dollari, superando di gran lunga altre realtà come Cohere (445 milioni di dollari), Adept (415 milioni di dollari), Runway (195,5 milioni di dollari), Character.ai (150 milioni di dollari) e Stability AI (circa 100 milioni di dollari).

Nonostante le difficili condizioni macroeconomiche, le startup di IA generativa continuano a ottenere finanziamenti consistenti. Secondo i rapporti di Pitchbook, nel primo trimestre del 2023 sono stati generati circa 1,7 miliardi di dollari attraverso 46 accordi, oltre a 10,68 miliardi di dollari di accordi annunciati ma non ancora finalizzati nello stesso trimestre.

In questo dinamico campo dell'intelligenza artificiale, le piattaforme no-code come AppMaster stanno facendo notevoli progressi nel settore tecnologico. Man mano che un numero sempre maggiore di aziende e startup tecnologiche abbraccia lo sviluppo no-code, il potenziale di sbloccare applicazioni AI rivoluzionarie appare illimitato.