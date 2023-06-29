Forbes tarafından toplanan son raporlara göre, 'herkes için kişisel bir yapay zeka' geliştirmeye odaklanan yapay zeka girişimi Inflection AI, 1,3 milyar dolarlık şaşırtıcı bir yatırım turunu tamamladı. Microsoft, Bill Gates, Nvidia, Reid Hoffman ve Eric Schmidt gibi endüstri devlerinden oluşan yatırımcı konsorsiyumu müthiş.

Bu tur, Inflection'ın toplam fonunu etkileyici bir şekilde 1.525 milyon $'a çıkarıyor ve şirketin değerini inanılmaz bir şekilde 4 milyar $'a çıkarıyor. Bilgiler, işlemlerden haberdar olan bir iç kaynaktan gelmektedir.

Daha önce Google'ın sahibi olduğu yapay zeka laboratuvarı DeepMind'ın kurucu ortaklarından olan CEO Mustafa Suleyman, yeni toplanan sermayenin Inflection'ın ilk ürünü olan yapay zeka güdümlü bir asistan olan 'Pi'yi yaratma ve tasarlama girişimlerini artıracağını söyledi.

Suleyman, “Kişisel AI, hayatımızın en devrimci aracı olmaya hazırlanıyor. Kesinlikle bir dönüm noktasındayız.” Bu vizyona hayat vermek için diğer önemli kişiliklerle birlikte Nvidia, Microsoft ve CoreWeave ile işbirliği yapmaktan duyduğu heyecanı dile getirdi.

Kaliforniya merkezli şirket Inflection, Palo Alto'da faaliyet gösteriyor ve yaklaşık 35 çalışandan oluşan kompakt bir ekibe sahip. Şimdiye kadar nispeten radarın altında kaldılar ve sadece bir avuç medya röportajı verdiler. Bununla birlikte, Mayıs ayında Inflection, bireyin özel ilgi ve ihtiyaçlarına hitap eden bilgileri sunmak için tasarlanmış 'Pi'yi tanıttı. Çevrimiçi bir platform veya bir mesajlaşma uygulaması aracılığıyla test etmek için erişilebilir. Inflection, 'Pi'yi nazik ve destekleyici bir müttefik olarak tanımlıyor, doğal ve akıcı bir şekilde dostça tavsiye ve bilgi sağlıyor.

Inflection, 'Pi'yi besleyen yapay zeka modeli olan Inflection-1'i sergiledi ve performansının kendi kategorisindeki diğer modellerle, özellikle de OpenAI'nin GPT-3.5 ve Google'ın PaLM-540B'siyle eşit olduğunu veya onları geride bıraktığını belirtti. Şirket tarafından belirtilen bulgulara göre, Inflection-1, sağduyu ölçütleri ve orta ve lise düzeyindeki sınav görevleri dahil olmak üzere çeşitli ölçütlerde açıkça üstündür. Ancak iş kodlamaya geldiğinde geride kalıyor, GPT-3.5'ten daha iyi performans gösteriyor ve kıyaslandığında OpenAI'nin GPT-4'ü rekabeti gölgede bırakıyor.

Daha büyük ve son derece yetenekli modeller için çabalamaya devam eden Inflection'ın, 22.000 Nvidia H100 GPU'dan oluşan dünyanın önemli AI eğitim kümelerinden birini oluşturma tutkusunda bir GPU bulut sağlayıcısı olan CoreWeave ve Nvidia ile ortak olduğu bildiriliyor. Artık bu büyük finansmanı sağladıklarına göre, bunu başarmak için gereken her şeye sahip oldukları varsayılabilir.

En son finansman turunun kapanışıyla Inflection, bugüne kadar 11,3 milyar dolar toplayan OpenAI'nin yanında, en çok finanse edilen ikinci üretken yapay zeka girişimi oldu. Cohere (445 milyon dolar), Adept (415 milyon dolar), Runway (195,5 milyon dolar), Character.ai (150 milyon dolar) ve Stability AI (yaklaşık 100 milyon dolar) gibi diğerlerini geride bırakarak 1,5 milyar dolarlık finansmanıyla Anthropic'i geride bırakıyor.

Zorlu makroekonomik koşullara rağmen, üretken yapay zeka girişimleri önemli miktarda finansman sağlamaya devam ediyor. Pitchbook raporları, 2023'ün ilk çeyreğinde 46 anlaşma yoluyla yaklaşık 1,7 milyar dolar elde edildiğini ve aynı çeyrekte duyurulan ancak henüz sonuçlanmayan 10,68 milyar dolarlık anlaşmanın elde edildiğini gösteriyor.

Bu dinamik AI alanında, AppMaster gibi no-code platformlar, teknoloji endüstrisinde dikkate değer ilerlemeler kaydediyor. Daha fazla teknoloji şirketi ve startup , kodsuz geliştirmeyi benimserken, devrim niteliğindeki yapay zeka uygulamalarının kilidini açma potansiyeli sınırsız görünüyor.