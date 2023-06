Według najnowszych doniesień zebranych przez Forbes, startup zajmujący się sztuczną inteligencją - Inflection AI, koncentrujący się na opracowaniu "osobistej sztucznej inteligencji dla każdego", zakończył oszałamiającą rundę inwestycyjną w wysokości 1,3 miliarda dolarów. Konsorcjum inwestorów jest imponujące i składa się z gigantów branżowych, takich jak Microsoft, Bill Gates, Nvidia, Reid Hoffman i Eric Schmidt - ten ostatni jest nowym inwestorem w kampanii Inflection.

Ta runda zwiększa całkowite finansowanie Inflection do imponującej kwoty 1,525 miliona dolarów, katapultując wartość firmy do niewiarygodnych 4 miliardów dolarów. Informacje pochodzą z wewnętrznego źródła zaznajomionego z postępowaniem.

Mustafa Suleyman, dyrektor generalny, który wcześniej był współzałożycielem laboratorium AI DeepMind, należącego do Google, powiedział, że świeżo pozyskany kapitał pobudzi inicjatywy Inflection w zakresie tworzenia i projektowania swojego inauguracyjnego produktu - "Pi", asystenta opartego na sztucznej inteligencji.

Suleyman stwierdził: "Osobista sztuczna inteligencja ma stać się najbardziej rewolucyjnym narzędziem naszego życia. Jesteśmy absolutnie w punkcie zwrotnym". Wyraził swój entuzjazm dla współpracy z Nvidią, Microsoftem i CoreWeave, wraz z innymi kluczowymi osobistościami, aby tchnąć życie w tę wizję.

Firma Inflection z siedzibą w Kalifornii działa w Palo Alto i utrzymuje niewielki zespół około 35 pracowników. Do tej pory pozostawała ona stosunkowo cicho, udzielając zaledwie kilku wywiadów medialnych. Jednak w maju Inflection zaprezentowało "Pi", zaprojektowane w celu dostarczania wiedzy, która zaspokaja specyficzne zainteresowania i potrzeby danej osoby. Jest on dostępny do testowania za pośrednictwem platformy internetowej lub aplikacji do przesyłania wiadomości. Inflection opisuje "Pi" jako życzliwego i wspierającego sojusznika, zapewniającego przyjazne porady i informacje w naturalny, swobodny sposób.

Inflection zaprezentowała Inflection-1, który jest modelem sztucznej inteligencji napędzającym "Pi", stwierdzając, że jego wydajność jest równa lub przewyższa inne modele w swojej kategorii - w szczególności GPT-3.5 OpenAI i PaLM-540B Google. Zgodnie z ustaleniami podanymi przez firmę, Inflection-1 najwyraźniej przoduje w różnych pomiarach, w tym w zdroworozsądkowych testach porównawczych oraz zadaniach egzaminacyjnych na poziomie gimnazjalnym i licealnym. Jednak jeśli chodzi o kodowanie, pozostaje w tyle, uzyskując lepsze wyniki niż GPT-3.5, a dla porównania GPT-4 OpenAI przyćmiewa konkurencję.

Kontynuując dążenie do stworzenia większych i wysoce wydajnych modeli, Inflection podobno współpracuje z CoreWeave, dostawcą chmury GPU, i Nvidią w swoich ambicjach stworzenia jednego z największych na świecie klastrów szkoleniowych AI składających się z 22 000 procesorów graficznych Nvidia H100. Teraz, gdy zapewnili sobie tak ogromne finansowanie, można założyć, że mają środki, aby to osiągnąć.

Wraz z zamknięciem ostatniej rundy finansowania, Inflection jest drugim najbardziej finansowanym startupem generatywnej sztucznej inteligencji, obok OpenAI, który zgromadził do tej pory 11,3 miliarda dolarów. Przewyższa Anthropic z finansowaniem w wysokości 1,5 miliarda dolarów, znacznie wyprzedzając inne, takie jak Cohere (445 milionów dolarów), Adept (415 milionów dolarów), Runway (195,5 miliona dolarów), Character.ai (150 milionów dolarów) i Stability AI (około 100 milionów dolarów).

Pomimo trudnych warunków makroekonomicznych, startupy zajmujące się generatywną sztuczną inteligencją nadal zapewniają znaczne finansowanie. Raporty Pitchbook sugerują, że w pierwszym kwartale 2023 r. wygenerowano około 1,7 mld USD w ramach 46 transakcji, oprócz transakcji o wartości 10,68 mld USD ogłoszonych, ale jeszcze niesfinalizowanych w tym samym kwartale.

W tej dynamicznej dziedzinie sztucznej inteligencji platformy no-code, takie jak AppMaster, dokonują niezwykłych postępów w branży technologicznej. Ponieważ coraz więcej firm technologicznych i startupów korzysta z rozwoju bez użycia kodu, potencjał odblokowania rewolucyjnych aplikacji AI wydaje się nieograniczony.