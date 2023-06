Theo báo cáo mới nhất do Forbes tổng hợp, công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo - Inflection AI, tập trung vào việc tạo ra một 'AI cá nhân cho mọi người', đã kết thúc vòng đầu tư đáng kinh ngạc trị giá 1,3 tỷ USD. Nhóm các nhà đầu tư rất đáng gờm, bao gồm những người khổng lồ trong ngành như Microsoft, Bill Gates, Nvidia, Reid Hoffman và Eric Schmidt - sau này là nhà đầu tư mới trong chiến dịch của Inflection.

Vòng này đẩy tổng số tiền tài trợ của Inflection lên mức ấn tượng 1,525 triệu đô la, nâng giá trị của công ty lên 4 tỷ đô la đáng kinh ngạc. Thông tin bắt nguồn từ một nguồn nội bộ quen thuộc với quá trình tố tụng.

Mustafa Suleyman, Giám đốc điều hành, người trước đó đã đồng sáng lập phòng thí nghiệm AI DeepMind, thuộc sở hữu của Google, cho biết số vốn mới huy động được sẽ thúc đẩy các sáng kiến ​​của Inflection để tạo và thiết kế sản phẩm đầu tiên của họ - 'Pi', một trợ lý do AI điều khiển.

Suleyman tuyên bố, “AI cá nhân được thiết lập để trở thành công cụ mang tính cách mạng nhất trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta hoàn toàn đang ở một điểm uốn.” Anh ấy bày tỏ sự nhiệt tình của mình khi được cộng tác với Nvidia, Microsoft và CoreWeave, cùng với những nhân vật quan trọng khác để thổi hồn vào tầm nhìn này.

Công ty có trụ sở tại California, Inflection, hoạt động từ Palo Alto và duy trì một nhóm nhỏ gồm khoảng 35 nhân viên. Cho đến nay, họ vẫn tương đối nằm trong tầm ngắm, chỉ trả lời một số ít các cuộc phỏng vấn trên phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, trong tháng 5, Inflection đã tiết lộ 'Pi', được thiết kế để cung cấp kiến ​​thức phục vụ cho sở thích và nhu cầu cụ thể của một cá nhân. Có thể truy cập để thử nghiệm thông qua nền tảng trực tuyến hoặc ứng dụng nhắn tin. Inflection mô tả 'Pi' là một đồng minh tốt bụng và luôn hỗ trợ, cung cấp thông tin và lời khuyên thân thiện theo cách tự nhiên, tự do.

Inflection đã giới thiệu Inflection-1, là mô hình AI cung cấp năng lượng cho 'Pi', cho biết hiệu suất của nó ngang bằng hoặc vượt qua các mô hình khác trong danh mục của nó - cụ thể là GPT-3.5 của OpenAI và PaLM-540B của Google. Theo những phát hiện mà công ty đã nêu, Inflection-1 rõ ràng vượt trội ở nhiều biện pháp khác nhau, bao gồm cả điểm chuẩn thông thường và các bài kiểm tra cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông. Tuy nhiên, khi nói đến mã hóa, nó bị tụt lại phía sau, vượt trội so với GPT-3.5 và khi so sánh, GPT-4 của OpenAI vượt trội so với đối thủ.

Tiếp tục phấn đấu cho các mô hình lớn hơn và có khả năng cao hơn, Inflection được cho là đã hợp tác với CoreWeave, nhà cung cấp đám mây GPU và Nvidia với tham vọng tạo ra một trong những cụm đào tạo AI quan trọng trên thế giới bao gồm 22.000 GPU Nvidia H100. Bây giờ họ đã đảm bảo được khoản tài trợ khổng lồ này, người ta có thể cho rằng họ có đủ điều kiện để đạt được nó.

Với việc kết thúc vòng tài trợ mới nhất, Inflection là công ty khởi nghiệp AI sáng tạo được tài trợ nhiều thứ hai, chỉ sau OpenAI đã tích lũy được 11,3 tỷ đô la cho đến nay. Nó vượt qua Anthropic với khoản tài trợ 1,5 tỷ đô la, vượt xa những người khác như Cohere (445 triệu đô la), Adept (415 triệu đô la), Runway (195,5 triệu đô la), Character.ai (150 triệu đô la) và AI ổn định (khoảng 100 triệu đô la).

Bất chấp các điều kiện kinh tế vĩ mô đầy thách thức, các công ty khởi nghiệp AI sáng tạo vẫn tiếp tục đảm bảo nguồn tài trợ đáng kể. Các báo cáo của Pitchbook cho thấy rằng khoảng 1,7 tỷ đô la đã được tạo ra thông qua 46 giao dịch trong quý đầu tiên của năm 2023, ngoài ra còn có các giao dịch trị giá 10,68 tỷ đô la đã được công bố nhưng chưa được hoàn tất trong cùng quý.

