Volgens de laatste berichten van Forbes heeft Inflection AI, een startup op het gebied van kunstmatige intelligentie die zich richt op het ontwikkelen van een 'persoonlijke AI voor iedereen', een duizelingwekkende investeringsronde van 1,3 miljard dollar afgesloten. Het consortium van investeerders is formidabel en bestaat uit industriereuzen als Microsoft, Bill Gates, Nvidia, Reid Hoffman en Eric Schmidt - de laatste is een nieuwe investeerder in de campagne van Inflection.

Deze ronde brengt de totale financiering van Inflection op een indrukwekkende $1,525 miljoen, wat de waarde van het bedrijf katapulteert naar een ongelooflijke $4 miljard. De informatie is afkomstig van een bron die op de hoogte is van de gang van zaken.

Mustafa Suleyman, de CEO die eerder mede-oprichter was van het AI-lab DeepMind, eigendom van Google, zei dat het vers opgehaalde kapitaal Inflection's initiatieven zal stimuleren om haar eerste product te creëren en te ontwerpen - 'Pi', een AI-gestuurde assistent.

Suleyman verklaarde: "Persoonlijke AI is klaar om het meest revolutionaire hulpmiddel van ons leven te worden. We staan absoluut op een keerpunt." Hij sprak zijn enthousiasme uit over de samenwerking met Nvidia, Microsoft, CoreWeave en andere belangrijke persoonlijkheden om deze visie tot leven te brengen.

Het in Californië gevestigde bedrijf Inflection opereert vanuit Palo Alto en heeft een compact team van ongeveer 35 werknemers. Tot nu toe zijn ze relatief onder de radar gebleven en hebben ze slechts een handvol media-interviews gegeven. In mei onthulde Inflection echter 'Pi', ontworpen om kennis te leveren die is afgestemd op de specifieke interesses en behoeften van een individu. Het kan worden getest via een online platform of een berichtenapp. Inflection beschrijft 'Pi' als een vriendelijke en ondersteunende bondgenoot die vriendelijk advies en informatie geeft op een natuurlijke, vrije manier.

Inflection liet Inflection-1 zien, het AI-model dat 'Pi' voedt, en stelde dat de prestaties gelijk zijn aan of zelfs beter zijn dan die van andere modellen in zijn categorie - met name OpenAI's GPT-3.5 en Google's PaLM-540B. Volgens de bevindingen van het bedrijf blinkt de Inflection-1 duidelijk uit in verschillende metingen, waaronder benchmarks voor gezond verstand en examentaken op middelbaar en hoog schoolniveau. Als het op coderen aankomt, blijft het echter achter en wordt het voorbijgestreefd door GPT-3.5, en in vergelijking daarmee overtreft OpenAI's GPT-4 de concurrentie.

Inflection blijft streven naar grotere en zeer capabele modellen en is naar verluidt een samenwerking aangegaan met CoreWeave, een GPU cloud provider, en Nvidia in hun ambitie om een van 's werelds grootste AI-trainingsclusters te creëren, bestaande uit 22.000 Nvidia H100 GPU's. Nu ze deze enorme financiering hebben binnengehaald, kunnen we ervan uitgaan dat ze de middelen hebben om dit te bereiken.

Met de laatste financieringsronde is Inflection de op één na meest gefinancierde startup voor generatieve AI, na OpenAI, dat tot nu toe $11,3 miljard heeft verzameld. Het overtreft Anthropic met zijn financiering van $1,5 miljard, en is daarmee veel verder dan andere bedrijven zoals Cohere ($445 miljoen), Adept ($415 miljoen), Runway ($195,5 miljoen), Character.ai ($150 miljoen) en Stability AI (ongeveer $100 miljoen).

Ondanks de uitdagende macro-economische omstandigheden blijven generatieve AI-startups aanzienlijke financiering binnenhalen. Volgens rapporten van Pitchbook is er in het eerste kwartaal van 2023 ongeveer 1,7 miljard dollar gegenereerd via 46 deals, naast 10,68 miljard dollar aan aangekondigde maar nog niet afgeronde deals in hetzelfde kwartaal.

In dit dynamische AI-veld zorgen no-code platforms zoals AppMaster voor opmerkelijke vooruitgang in de techindustrie. Naarmate meer technologiebedrijven en startups no-code-ontwikkeling omarmen, lijkt het potentieel om revolutionaire AI-toepassingen te ontsluiten grenzeloos.