Согласно последним сообщениям, собранным Forbes, стартап в области искусственного интеллекта Inflection AI, нацеленный на разработку "персонального ИИ для каждого", завершил ошеломляющий инвестиционный раунд в размере 1,3 миллиарда долларов. В консорциум инвесторов вошли такие гиганты индустрии, как Microsoft, Билл Гейтс, Nvidia, Рид Хоффман и Эрик Шмидт - последний стал новым инвестором кампании Inflection.

Этот раунд увеличивает общий объем финансирования Inflection до впечатляющих 1,525 миллионов долларов, а стоимость компании достигает невероятных 4 миллиардов долларов. Информация поступила от внутреннего источника, знакомого с ходом событий.

Мустафа Сулейман, генеральный директор, который ранее был одним из основателей лаборатории искусственного интеллекта DeepMind, принадлежащей Google, заявил, что привлеченный капитал будет способствовать инициативам Inflection по созданию и разработке первого продукта - "Pi", помощника, управляемого искусственным интеллектом.

Сулейман заявил: "Персональный ИИ станет самым революционным инструментом нашей жизни. Мы находимся в точке перегиба". Он выразил энтузиазм по поводу сотрудничества с Nvidia, Microsoft и CoreWeave, а также другими ключевыми фигурами, чтобы вдохнуть жизнь в это видение.

Калифорнийская компания Inflection работает из Пало-Альто и имеет компактную команду из примерно 35 сотрудников. До сих пор компания оставалась сравнительно малоизвестной, дав лишь несколько интервью СМИ. Однако в мае компания Inflection представила программу "Pi", предназначенную для получения знаний, отвечающих конкретным интересам и потребностям человека. Она доступна для тестирования через онлайн-платформу или приложение для обмена сообщениями. Inflection описывает "Pi" как доброго и поддерживающего союзника, предоставляющего дружеские советы и информацию в естественной, свободной манере.

Inflection продемонстрировала Inflection-1, которая является моделью ИИ, питающей "Pi", заявив, что ее производительность находится на одном уровне или превосходит другие модели в своей категории - в частности, OpenAI GPT-3.5 и Google PaLM-540B. Согласно выводам, сделанным компанией, Inflection-1 явно превосходит другие модели по различным показателям, включая контрольные показатели здравого смысла и экзаменационные задания среднего и старшего школьного уровня. Однако, когда дело доходит до кодирования, он отстает, его опережает GPT-3.5, а в сравнении с ним GPT-4 от OpenAI превосходит конкурентов.

Продолжая стремиться к созданию более крупных и высокопроизводительных моделей, Inflection, по сообщениям, сотрудничает с CoreWeave, поставщиком облачных вычислений на базе GPU, и Nvidia в своем стремлении создать один из крупнейших в мире кластеров для обучения ИИ, состоящий из 22 000 графических процессоров Nvidia H100. Теперь, когда они получили такое крупное финансирование, можно предположить, что у них есть все необходимое для достижения этой цели.

После завершения последнего раунда финансирования Inflection занимает второе место среди стартапов в области генеративного ИИ по объему финансирования, уступая лишь OpenAI, который на сегодняшний день собрал 11,3 миллиарда долларов. Он превосходит Anthropic с его финансированием в размере 1,5 млрд долларов, значительно опережая такие компании, как Cohere (445 млн долларов), Adept (415 млн долларов), Runway (195,5 млн долларов), Character.ai (150 млн долларов) и Stability AI (около 100 млн долларов).

Несмотря на сложные макроэкономические условия, стартапы в области генеративного ИИ продолжают получать значительное финансирование. По данным Pitchbook, в первом квартале 2023 года в результате 46 сделок было получено около 1,7 млрд долларов США, а также 10,68 млрд долларов США в результате сделок, объявленных, но еще не завершенных в том же квартале.

В этой динамичной сфере искусственного интеллекта платформы no-code, такие как AppMaster, делают заметные успехи в технологической отрасли. По мере того, как все больше технологических компаний и стартапов принимают разработку без кода, потенциал для открытия революционных приложений ИИ представляется безграничным.