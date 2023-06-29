根据《福布斯》收集的最新报告，人工智能初创公司--Inflection AI，专注于设计 "每个人的个人AI"，已经完成了一轮惊人的13亿美元的投资。投资者财团非常强大，包括微软、比尔-盖茨、Nvidia、Reid Hoffman和Eric Schmidt等行业巨头--后者是Inflection活动的新投资者。

这一轮融资使Inflection的总融资额达到令人印象深刻的152.5万美元，使该公司的价值跃升到令人难以置信的40亿美元。该信息来自于熟悉该程序的内部人士。

穆斯塔法-苏莱曼（Mustafa Suleyman），这位早先共同创建了谷歌旗下的人工智能实验室DeepMind的首席执行官说，新筹集的资金将促进Inflection创造和设计其首款产品--"Pi"，一个人工智能驱动的助手。

苏莱曼说："个人人工智能将成为我们一生中最具革命性的工具。我们绝对处于一个拐点"。他表示，他热衷于与英伟达、微软和CoreWeave以及其他关键人物合作，为这个愿景注入活力。

总部设在加利福尼亚州的Inflection公司在帕洛阿尔托运营，保持着一个由大约35名员工组成的紧凑团队。到目前为止，他们一直处于相对低调的状态，只接受了少量的媒体采访。然而，5月间，Inflection推出了 "Pi"，旨在提供符合个人具体兴趣和需求的知识。它可以通过一个在线平台或一个消息应用程序进行测试。Inflection将 "Pi "描述为一个亲切和支持性的盟友，以一种自然、自由的方式提供友好的建议和信息。

Inflection展示了Inflection-1，它是为'Pi'提供动力的人工智能模型，称其性能与同类的其他模型相当，甚至超过了它们--特别是OpenAI的GPT-3.5和谷歌的PaLM-540B。根据该公司的调查结果，Inflection-1显然在各种衡量标准上表现出色，包括常识性基准和初中和高中水平的考试任务。然而，当涉及到编码时，它就落后了，被GPT-3.5超越了，相比之下，OpenAI的GPT-4超越了竞争对手。

据报道，Inflection继续努力建立更大规模和高能力的模型，与GPU云供应商CoreWeave和Nvidia合作，雄心勃勃地创建一个由22000个Nvidia H100 GPU组成的世界上实质性的人工智能训练集群。现在他们已经获得了这笔巨额资金，人们可以认为他们有足够的资金来实现它。

随着最新一轮融资的完成，Inflection成为获得资金最多的生成性人工智能初创公司，仅次于OpenAI，后者迄今已积累了113亿美元。它超过了Anthropic的15亿美元融资，远远超过了Cohere（4.45亿美元）、Adept（4.15亿美元）、Runway（1.955亿美元）、Character.ai（1.5亿美元）和Stability AI（约1亿美元）等公司。

尽管宏观经济条件具有挑战性，但生成性人工智能初创公司继续获得大量资金。Pitchbook的报告显示，在2023年第一季度，通过46笔交易产生了约17亿美元，此外，在同一季度内宣布但尚未最终完成的交易价值106.8亿美元。

在这个充满活力的人工智能领域，像AppMaster这样的no-code 平台正在科技行业取得显著的进步。随着越来越多的科技公司和初创公司接受无代码开发，释放革命性的人工智能应用的潜力似乎是无限的。