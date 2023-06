De acordo com os últimos relatórios recolhidos pela Forbes, a startup de inteligência artificial - Inflection AI, focada em conceber uma 'IA pessoal para todos', concluiu uma rodada de investimentos impressionante de US $ 1.3 bilhão. O consórcio de investidores é formidável, composto por gigantes da indústria como Microsoft, Bill Gates, Nvidia, Reid Hoffman e Eric Schmidt - sendo este último um novo investidor na campanha da Inflection.

Esta ronda eleva o financiamento total da Inflection para uns impressionantes 1,525 milhões de dólares, catapultando o valor da empresa para uns incríveis 4 mil milhões de dólares. A informação provém de uma fonte interna que conhece o processo.

Mustafa Suleyman, o CEO que anteriormente co-fundou o laboratório de IA DeepMind, de propriedade do Google, disse que o capital recém-arrecadado impulsionará as iniciativas da Inflection para criar e projetar seu produto inaugural - 'Pi', um assistente baseado em IA.

Suleyman declarou: "A IA pessoal está pronta para se tornar a ferramenta mais revolucionária da nossa vida. Estamos absolutamente num ponto de inflexão". Manifestou o seu entusiasmo por colaborar com a Nvidia, a Microsoft e a CoreWeave, juntamente com outras personalidades fundamentais para dar vida a esta visão.

A Inflection, empresa sediada na Califórnia, opera a partir de Palo Alto e mantém uma equipa compacta de aproximadamente 35 funcionários. Até agora, a empresa tem-se mantido relativamente discreta, dando apenas algumas entrevistas aos meios de comunicação social. No entanto, em maio, a Inflection revelou o "Pi", concebido para fornecer conhecimentos que vão ao encontro dos interesses e necessidades específicos de um indivíduo. Pode ser testado através de uma plataforma em linha ou de uma aplicação de mensagens. A Inflection descreve o "Pi" como um aliado gentil e solidário, que fornece conselhos e informações amigáveis de uma forma natural e fluida.

A Inflection apresentou o Inflection-1, que é o modelo de IA que alimenta o "Pi", afirmando que o seu desempenho é igual ou superior ao de outros modelos da sua categoria - especificamente o GPT-3.5 da OpenAI e o PaLM-540B da Google. De acordo com os resultados declarados pela empresa, o Inflection-1 destaca-se em várias medidas, incluindo benchmarks de senso comum e tarefas de exames de nível médio e superior. No entanto, quando se trata de codificação, fica para trás, sendo superado pelo GPT-3.5 e, em comparação, o GPT-4 da OpenAI supera a concorrência.

Continuando a lutar por modelos maiores e altamente capazes, a Inflection terá feito uma parceria com a CoreWeave, um fornecedor de nuvem GPU, e a Nvidia na sua ambição de criar um dos clusters de treino de IA mais substanciais do mundo, composto por 22.000 GPUs Nvidia H100. Agora que eles garantiram esse financiamento maciço, pode-se supor que eles têm os meios para alcançá-lo.

Com o fechamento da última rodada de financiamento, a Inflection é a segunda startup de IA generativa mais financiada, atrás apenas da OpenAI, que acumulou US $ 11.3 bilhões até o momento. Ultrapassa a Anthropic com o seu financiamento de 1,5 mil milhões de dólares, ultrapassando de longe outras empresas como a Cohere (445 milhões de dólares), a Adept (415 milhões de dólares), a Runway (195,5 milhões de dólares), a Character.ai (150 milhões de dólares) e a Stability AI (cerca de 100 milhões de dólares).

Apesar das condições macroeconómicas difíceis, as startups de IA generativa continuam a garantir um financiamento substancial. Os relatórios do Pitchbook sugerem que aproximadamente US $ 1,7 bilhão foi gerado por meio de 46 negócios no primeiro trimestre de 2023, além de US $ 10,68 bilhões em negócios anunciados, mas ainda não finalizados no mesmo trimestre.

