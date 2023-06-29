وفقًا لآخر التقارير التي جمعتها مجلة Forbes ، اختتمت شركة الذكاء الاصطناعي - Inflection AI ، التي تركز على ابتكار "ذكاء اصطناعي شخصي للجميع" ، جولة استثمار مذهلة بلغت 1.3 مليار دولار. إن اتحاد المستثمرين هائل ، ويتألف من عمالقة الصناعة مثل Microsoft ، و Bill Gates ، و Nvidia ، و Reid Hoffman ، و Eric Schmidt - وكان الأخير مستثمرًا جديدًا في حملة Inflection.

تدفع هذه الجولة إجمالي تمويل Inflection إلى مبلغ مذهل يبلغ 1.525 مليون دولار ، مما رفع قيمة الشركة إلى 4 مليارات دولار بشكل لا يصدق. تأتي المعلومات من مصدر داخلي مطلع على الإجراءات.

قال Mustafa Suleyman ، الرئيس التنفيذي الذي شارك سابقًا في تأسيس مختبر الذكاء الاصطناعي DeepMind ، المملوك لشركة Google ، إن رأس المال الذي تم جمعه حديثًا سيعزز مبادرات Inflection لإنشاء وتصميم منتجها الافتتاحي - 'Pi' ، وهو مساعد مدفوع بالذكاء الاصطناعي.

صرح سليمان ، "من المقرر أن يصبح الذكاء الاصطناعي الشخصي الأداة الأكثر ثورية في حياتنا. نحن بالتأكيد في نقطة انعطاف ". وأعرب عن حماسه للتعاون مع Nvidia و Microsoft و CoreWeave ، إلى جانب الشخصيات المحورية الأخرى لبث الحياة في هذه الرؤية.

تعمل شركة Inflection التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها ، من بالو ألتو وتحتفظ بفريق صغير يضم حوالي 35 موظفًا. لقد ظلوا نسبيًا تحت الرادار حتى الآن ، ولم يجروا سوى عدد قليل من المقابلات الإعلامية. ومع ذلك ، خلال شهر مايو ، كشفت Inflection النقاب عن "Pi" ، المصممة لتقديم المعرفة التي تلبي الاهتمامات والاحتياجات المحددة للفرد. يمكن الوصول إليه للاختبار عبر منصة عبر الإنترنت أو تطبيق مراسلة. يصف Inflection "Pi" على أنه حليف طيب وداعم ، يقدم نصائح ومعلومات ودية بطريقة طبيعية وحرة التدفق.

عرضت Inflection Inflection-1 ، وهو نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يغذي 'Pi' ، مشيرًا إلى أن أدائه يتساوى مع الموديلات الأخرى في فئته أو يفوقها - على وجه التحديد GPT-3.5 من OpenAI و PaLM-540B من Google. وفقًا للنتائج التي أعلنتها الشركة ، من الواضح أن Inflection-1 يتفوق في العديد من المقاييس ، بما في ذلك معايير الفطرة السليمة ومهام الامتحانات على مستوى المدرسة المتوسطة والثانوية. ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر بالترميز ، فإنه يتخلف عن الركب ، ويتفوق عليه في الأداء من قبل GPT-3.5 ، وبالمقارنة ، يتفوق GPT-4 من OpenAI على المنافسة.

استمرارًا للسعي للحصول على طرز أكبر وذات قدرة عالية ، يقال إن Inflection تشارك مع CoreWeave ، مزود GPU السحابي ، و Nvidia في طموحها لإنشاء واحدة من مجموعات تدريب الذكاء الاصطناعي الكبيرة في العالم المكونة من 22000 وحدة معالجة رسومات Nvidia H100. الآن وقد حصلوا على هذا التمويل الضخم ، يمكن للمرء أن يفترض أن لديهم ما يكفي لتحقيقه.

مع إغلاق جولة التمويل الأخيرة ، تحتل Inflection المرتبة الثانية في قائمة الشركات الناشئة الأكثر تمويلًا للذكاء الاصطناعي ، بعد OpenAI التي جمعت 11.3 مليار دولار حتى الآن. وهي تتفوق على أنثروبيك بتمويلها البالغ 1.5 مليار دولار ، وتتجاوز الكثير مثل Cohere (445 مليون دولار) ، و Adept (415 مليون دولار) ، و Runway (195.5 مليون دولار) ، و Character.ai (150 مليون دولار) ، و Stability AI (حوالي 100 مليون دولار).

على الرغم من ظروف الاقتصاد الكلي الصعبة ، تواصل الشركات الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي تأمين تمويل كبير. تشير تقارير Pitchbook إلى أنه تم تحقيق ما يقرب من 1.7 مليار دولار من خلال 46 صفقة في الربع الأول من عام 2023 ، بالإضافة إلى صفقات بقيمة 10.68 مليار دولار تم الإعلان عنها ولكن لم يتم الانتهاء منها بعد في نفس الربع.

في مجال الذكاء الاصطناعي الديناميكي هذا ، تُحقق الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster تطورات ملحوظة في صناعة التكنولوجيا. نظرًا لأن المزيد من شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة تتبنى التطوير بدون رمز ، فإن إمكانية فتح تطبيقات الذكاء الاصطناعي الثورية تبدو بلا حدود.