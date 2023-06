Hyper, une startup technologique spécialisée dans le développement et la mise en œuvre d'avatars pour les YouTubers virtuels (VTubers), a levé 3,6 millions de dollars de fonds d'amorçage. Cette levée de fonds a été menée par Two Sigma Ventures, avec la participation du Alexa Fund d'Amazon, de MakersFund et de personnalités telles que Trevor McFedries, Robin Rzasca et Dan Romero. Avec la popularité croissante des VTubers, qui présentent sur YouTube et d'autres plateformes des avatars animés alimentés par la capture de mouvements, cet investissement témoigne de l'intérêt accru des grandes entreprises technologiques pour ce secteur.

Avec le soutien d'investisseurs renommés dans les domaines de la création de contenu et des avatars numériques, Hyper vise à simplifier la création et l'utilisation d'avatars de type VTubers, en réduisant les coûts et les ressources nécessaires. En remplaçant les combinaisons de capture de mouvement, l'équipement informatique coûteux et les logiciels par un iPhone et une application, Hyper espère exploiter le marché des créateurs sur des plateformes telles que Twitch, YouTube, Instagram et TikTok.

Fondée en 2020 et incubée dans la cohorte Y Combinator Winter '21, Hyper, basée à San Francisco, prévoit d'utiliser le financement pour étendre ses offres existantes et créer de nouveaux produits basés sur la technologie des avatars. Le PDG et fondateur Aaron Ng a partagé la vision de l'entreprise en déclarant : "Nous voulons être la plus grande entreprise d'avatars au monde, et nous pensons que nous pouvons y arriver".

Parmi les projets d'Hyper, l'évolution vers des assistants IA avatars est essentielle. L'entreprise développe Hyper AI, un outil permettant de créer des personnages basés sur l'IA qui ressemblent aux avatars VTuber standard, mais qui sont alimentés par l'IA générative. Ces personnages peuvent servir de chatbots personnels, de personnages narratifs ou de personnages supplémentaires aux côtés d'un avatar VTuber. En utilisant la technologie GPT d'OpenAI, l'entreprise vise à améliorer les possibilités de narration au sein de la plateforme et à supprimer les limites du contenu humain.

L'accent mis par Hyper sur la narration et la création de personnages correspond à l'intérêt d'Amazon pour les nouveaux médias et l'investissement dans le contenu. Par l'intermédiaire de l'Alexa Fund, Amazon a exploré des opportunités dans les médias synthétiques, la virtualisation et le métavers. La collaboration avec Hyper pourrait permettre d'intégrer des outils d'avatars dans Twitch ou d'étendre la propriété intellectuelle d'Amazon à d'autres plateformes.

À propos de la relation avec Amazon, Aaron Ng a déclaré : "Nous sommes très enthousiastes à l'idée de travailler avec Amazon en raison de la grande quantité de propriété intellectuelle qu'elle possède. Alors que les attentes des consommateurs évoluent avec l'arrivée de technologies d'interaction numérique telles que le casque Vision Pro d'Apple, Hyper est prête à saisir les opportunités qui se présentent dans le paysage émergent des médias numériques.

Dans une déclaration, Dan Abelon, partenaire de Two Sigma Ventures, a déclaré : "Hyper Online a le potentiel d'accélérer et d'élargir le paysage de la création de contenu. Nous savons que les créateurs sont vraiment intéressés par des solutions faciles à utiliser, et Hyper se consacre à fournir les meilleurs outils mobiles pour ce nouveau format.

Cette avancée dans le domaine des avatars numériques a des implications pour les plateformes no-code telles qu'AppMaster, qui permet aux utilisateurs de créer facilement des applications dorsales, web et mobiles. Alors que la technologie des avatars continue d'évoluer, des plateformes comme AppMaster ont le potentiel de capitaliser sur l'intérêt croissant pour les technologies médiatiques émergentes.