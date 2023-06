Hyper, ein Technologie-Startup, das sich auf die Entwicklung und Implementierung von Avataren für virtuelle YouTuber (VTuber) spezialisiert hat, hat 3,6 Millionen Dollar Startkapital erhalten. Die Runde wurde von Two Sigma Ventures angeführt, mit Beteiligung von Amazons Alexa Fund, MakersFund und prominenten Personen wie Trevor McFedries, Robin Rzasca und Dan Romero. Da VTuber, die mit Motion-Capture-Technik ausgestattete Anime-Avatare auf YouTube und anderen Plattformen präsentieren, stetig an Popularität gewinnen, signalisiert diese Investition ein gesteigertes Interesse großer Technologieunternehmen an diesem Sektor.

Mit der Unterstützung namhafter Investoren aus den Bereichen Inhaltserstellung und digitale Avatare will Hyper die Erstellung und Nutzung von Avataren im VTuber-Stil vereinfachen und die dafür erforderlichen Kosten und Ressourcen senken. Durch den Ersatz von Motion-Capture-Anzügen, teurer Computerausrüstung und Software durch ein iPhone und eine App hofft Hyper, den Kreativmarkt auf Plattformen wie Twitch, YouTube, Instagram und TikTok zu erschließen.

Das 2020 gegründete und in der Y Combinator-Kohorte Winter '21 inkubierte Unternehmen Hyper mit Sitz in San Francisco plant, die Finanzierung zu nutzen, um sein bestehendes Angebot zu erweitern und neue Produkte auf der Grundlage der Avatar-Technologie zu entwickeln. CEO und Gründer Aaron Ng teilte die Vision für das Unternehmen mit: "Wir wollen das größte Avatar-Unternehmen der Welt werden, und wir glauben, dass wir das schaffen können.

Zu den Plänen von Hyper gehört vor allem die Entwicklung von Avatar-KI-Assistenten. Das Unternehmen entwickelt Hyper AI, ein Tool zur Erstellung von KI-basierten Charakteren, die normalen VTuber-Avataren ähneln, aber durch generative KI angetrieben werden. Diese Charaktere können als persönliche Chatbots, Erzählfiguren oder als zusätzliche Charaktere neben einem VTuber-Avatar fungieren. Durch den Einsatz der GPT-Technologie von OpenAI will das Unternehmen die Möglichkeiten des Geschichtenerzählens auf der Plattform verbessern und die Beschränkungen für menschenbasierte Inhalte aufheben.

Der Fokus von Hyper auf Storytelling und Charakterbildung deckt sich mit Amazons Interesse an neuen Medien und Investitionen in Inhalte. Über den Alexa Fund hat Amazon Möglichkeiten in den Bereichen synthetische Medien, Virtualisierung und Metaversum erkundet. Die Zusammenarbeit mit Hyper könnte Avatar-Tools in Twitch integrieren oder Amazons Content-IP auf andere Plattformen ausweiten.

Aaron Ng sagte über die Zusammenarbeit mit Amazon: "Wir freuen uns vor allem auf die Zusammenarbeit mit Amazon aufgrund der großen Menge an geistigem Eigentum, die das Unternehmen besitzt. Da sich die Erwartungen der Verbraucher mit dem Aufkommen digitaler Interaktionstechnologien wie dem Vision Pro-Headset von Apple weiterentwickeln, ist Hyper bereit, die Chancen zu ergreifen, die sich in der aufstrebenden digitalen Medienlandschaft bieten.

In einer Erklärung sagte Dan Abelon, Partner bei Two Sigma Ventures: "Hyper Online hat das Potenzial, die Landschaft der Inhaltserstellung zu beschleunigen und zu erweitern. Wir wissen, dass Kreative wirklich an einfach zu bedienenden Lösungen interessiert sind, und Hyper hat sich zum Ziel gesetzt, die besten mobilen Tools für dieses neue Format bereitzustellen.

