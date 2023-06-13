Sanal YouTuber'lar (VTubers) için avatar geliştirme ve uygulama konusunda uzmanlaşmış bir teknoloji girişimi olan Hyper, tohum finansmanı için 3,6 milyon dolar topladı. Tur, Amazon'un Alexa Fonu, MakersFund ve Trevor McFedries, Robin Rzasca ve Dan Romero gibi önde gelen kişilerin katılımıyla Two Sigma Ventures tarafından yönetildi. YouTube ve diğer platformlarda hareket yakalama destekli anime avatarlarını sergileyen VTubers'ın istikrarlı bir şekilde popülerlik kazanmasıyla, bu yatırım, büyük teknoloji kuruluşlarının sektöre olan ilgisinin arttığına işaret ediyor.

İçerik oluşturma ve dijital avatar alanlarında ünlü yatırımcıların desteğini alan Hyper, VTuber tarzı avatar oluşturmayı ve kullanmayı basitleştirerek maliyeti ve gereken kaynakları düşürmeyi hedefliyor. Hyper, hareket yakalama takımlarını, pahalı bilgisayar ekipmanlarını ve yazılımları bir iPhone ve bir uygulamayla değiştirerek Twitch, YouTube, Instagram ve TikTok gibi platformlarda içerik oluşturucu pazarına girmeyi umuyor.

2020'de kurulan ve Y Combinator Winter '21 kohortunda kuluçkalanan San Francisco merkezli Hyper, fonu mevcut tekliflerini genişletmek ve avatar teknolojisine dayalı yeni ürünler oluşturmak için kullanmayı planlıyor. CEO ve kurucu Aaron Ng, şirketin vizyonunu paylaşarak, Dünyanın en büyük avatar şirketi olmak istiyoruz ve bunu yapabileceğimizi düşünüyoruz.

Hyper'ın planları arasında, avatar AI asistanlarına geçiş anahtardır. Şirket, standart VTuber avatarlarına benzeyen ancak üretken yapay zeka tarafından desteklenen yapay zeka tabanlı karakterler oluşturmak için bir araç olan Hyper AI'yi geliştiriyor. Bu karakterler, kişisel sohbet botları, hikaye anlatan figürler veya bir VTuber avatarının yanında tamamlayıcı karakterler olarak işlev görebilir. OpenAI'nin GPT teknolojisini kullanan şirket, platform içindeki hikaye anlatımı fırsatlarını geliştirmeyi ve insan tabanlı içerik üzerindeki sınırlamaları kaldırmayı hedefliyor.

Hyper'ın hikaye anlatımı ve karakter oluşturmaya odaklanması, Amazon'un yeni medya ve içerik yatırımına olan ilgisiyle örtüşüyor. Amazon, Alexa Fund aracılığıyla sentetik medya, sanallaştırma ve metaverse'deki fırsatları araştırıyor. Hyper ile işbirliği, avatar araçlarını Twitch'e entegre edebilir veya Amazon'un içerik IP'sini diğer platformlara genişletebilir.

Amazon ile olan ilişkiden bahseden Aaron Ng, "Sahip olduğu büyük miktarda IP nedeniyle öncelikle Amazon ile çalışmaktan heyecan duyuyoruz. Tüketici beklentileri, Apple'ın Vision Pro kulaklığı gibi dijital etkileşim teknolojilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte gelişirken, Hyper, ortaya çıkan dijital medya ortamında sunulan fırsatları yakalamaya hazırlanıyor.

Two Sigma Ventures'ın ortaklarından Dan Abelon yaptığı açıklamada, Hyper Online'ın içerik oluşturma ortamını hızlandırma ve genişletme potansiyeline sahip olduğunu söyledi. İçerik oluşturucuların kullanımı kolay çözümlerle gerçekten ilgilendiklerini biliyoruz ve Hyper kendini bu yeni biçim için en iyi mobil araçları sağlamaya adamıştır.

Dijital avatar alanındaki bu ilerlemenin, kullanıcıların arka uç uygulamaları, web ve mobil uygulamaları kolaylıkla oluşturmasına olanak tanıyan AppMaster gibi no-code platformlar için etkileri vardır. Avatar teknolojisi gelişmeye devam ettikçe, AppMaster gibi platformlar, gelişmekte olan medya teknolojilerine artan ilgiden yararlanma potansiyeline sahiptir.