Hyper, технологический стартап, специализирующийся на разработке и внедрении аватаров для виртуальных YouTubers (VTubers), привлек $3,6 млн. посевного финансирования. Раунд возглавила компания Two Sigma Ventures при участии Amazon's Alexa Fund, MakersFund и таких известных людей, как Тревор Макфедрис, Робин Рзаска и Дэн Ромеро. Поскольку VTubers постоянно набирают популярность, демонстрируя аниме-аватары с захватом движения на YouTube и других платформах, эти инвестиции свидетельствуют о повышенном интересе к сектору со стороны крупных технологических организаций.

Благодаря поддержке известных инвесторов в области создания контента и цифровых аватаров, Hyper стремится упростить создание и использование аватаров в стиле VTuber, снизив затраты и необходимые ресурсы. Заменив костюмы для захвата движения, дорогостоящее компьютерное оборудование и программное обеспечение iPhone и приложением, Hyper надеется выйти на рынок создателей на таких платформах, как Twitch, YouTube, Instagram и TikTok.

Основанная в 2020 году и инкубированная в когорте Y Combinator Winter '21, компания Hyper из Сан-Франциско планирует использовать финансирование для расширения существующих предложений и создания новых продуктов на основе технологии аватара. Генеральный директор и основатель Аарон Нг поделился видением компании, заявив: "Мы хотим стать крупнейшей компанией по производству аватаров в мире, и мы думаем, что сможем это сделать".

Среди планов Hyper ключевое место занимает переход к аватарным ИИ-помощникам. Компания разрабатывает Hyper AI, инструмент для создания персонажей на основе ИИ, которые напоминают стандартные аватары VTuber, но работают на основе генеративного ИИ. Эти персонажи могут работать как персональные чат-боты, сюжетные фигуры или как дополнительные персонажи наряду с аватаром VTuber. Используя технологию OpenAI GPT, компания стремится расширить возможности повествования в рамках платформы и устранить ограничения на человеческий контент.

Упор Hyper на создание историй и персонажей совпадает с интересом Amazon к новым медиа и инвестициям в контент. Через фонд Alexa Fund компания Amazon изучает возможности в области синтетических медиа, виртуализации и метавселенной. Сотрудничество с Hyper может интегрировать инструменты для создания аватаров в Twitch или расширить IP контента Amazon на других платформах.

Обсуждая сотрудничество с Amazon, Аарон Нг сказал: "Мы рады работать с Amazon в первую очередь из-за большого количества IP, которым она обладает. Поскольку ожидания потребителей меняются с появлением технологий цифрового взаимодействия, таких как гарнитура Vision Pro от Apple, компания Hyper готова использовать возможности, открывающиеся в новом цифровом медиаландшафте".

В своем заявлении Дэн Абелон, партнер Two Sigma Ventures, сказал: "Hyper Online имеет потенциал для ускорения и расширения ландшафта создания контента. Мы знаем, что создатели действительно заинтересованы в простых в использовании решениях, и Hyper стремится предоставить лучшие мобильные инструменты для этого нового формата.

Этот прогресс в области цифровых аватаров имеет последствия для таких платформ no-code, как AppMaster, которая позволяет пользователям с легкостью создавать внутренние, веб- и мобильные приложения. Поскольку технология аватаров продолжает развиваться, такие платформы, как AppMaster, имеют потенциал для извлечения выгоды из растущего интереса к новым медиатехнологиям.