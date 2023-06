A Hyper, uma startup tecnológica especializada no desenvolvimento e implementação de avatares para YouTubers Virtuais (VTubers), angariou 3,6 milhões de dólares em financiamento inicial. A ronda foi liderada pela Two Sigma Ventures, com a participação do Alexa Fund da Amazon, MakersFund e indivíduos proeminentes como Trevor McFedries, Robin Rzasca e Dan Romero. Com os VTubers a ganharem popularidade, apresentando avatares de anime com captura de movimento no YouTube e noutras plataformas, este investimento assinala um interesse crescente no sector por parte de grandes organizações tecnológicas.

Com o apoio de investidores de renome nos domínios da criação de conteúdos e dos avatares digitais, a Hyper tem por objectivo simplificar a criação e a utilização de avatares do tipo VTuber, reduzindo os custos e os recursos necessários. Ao substituir fatos de captura de movimento, equipamento informático dispendioso e software por um iPhone e uma aplicação, a Hyper espera explorar o mercado de criadores em plataformas como o Twitch, YouTube, Instagram e TikTok.

Fundada em 2020 e incubada na coorte Y Combinator Winter '21, a Hyper, com sede em São Francisco, planeja usar o financiamento para expandir suas ofertas existentes e criar novos produtos baseados na tecnologia de avatar. O CEO e fundador Aaron Ng partilhou a visão da empresa, afirmando: "Queremos ser a maior empresa de avatares do mundo e achamos que o podemos fazer.

Entre os planos da Hyper, é fundamental a evolução para assistentes de IA de avatar. A empresa está a desenvolver a Hyper AI, uma ferramenta para criar personagens baseados em IA que se assemelham a avatares VTuber padrão, mas são alimentados por IA generativa. Estas personagens podem funcionar como chatbots pessoais, figuras para contar histórias ou como personagens suplementares ao lado de um avatar VTuber. Utilizando a tecnologia GPT da OpenAI, a empresa pretende melhorar as oportunidades de contar histórias dentro da plataforma e remover as limitações do conteúdo baseado em humanos.

O foco da Hyper na narração de histórias e na construção de personagens alinha-se com o interesse da Amazon em novos meios de comunicação e investimento em conteúdos. Através do Alexa Fund, a Amazon tem estado a explorar oportunidades nos meios sintéticos, na virtualização e no metaverso. A colaboração com a Hyper poderia integrar ferramentas de avatar no Twitch ou expandir o conteúdo IP da Amazon noutras plataformas.

Discutindo a relação com a Amazon, Aaron Ng disse: "Estamos principalmente entusiasmados em trabalhar com a Amazon devido à grande quantidade de IP que ela possui. À medida que as expectativas dos consumidores evoluem com o advento das tecnologias de interacção digital, como os auscultadores Vision Pro da Apple, a Hyper está preparada para aproveitar as oportunidades apresentadas no emergente panorama dos meios de comunicação digitais.

Numa declaração, Dan Abelon, sócio da Two Sigma Ventures, afirmou: "A Hyper Online tem o potencial de acelerar e expandir o panorama da criação de conteúdos. Sabemos que os criadores estão realmente interessados em soluções fáceis de utilizar, e a Hyper está empenhada em fornecer as melhores ferramentas móveis para este novo formato.

Este avanço no espaço dos avatares digitais tem implicações para plataformas no-code como a AppMaster, que permite aos utilizadores criar facilmente aplicações backend, aplicações Web e aplicações móveis. À medida que a tecnologia de avatares continua a evoluir, plataformas como AppMaster têm o potencial de capitalizar o interesse crescente em tecnologias de media emergentes.