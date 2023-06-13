专门为虚拟优酷（VTubers）开发和实施头像的科技创业公司Hyper，已经筹集了360万美元的种子资金。本轮融资由Two Sigma Ventures领投，亚马逊的Alexa Fund、MakersFund以及Trevor McFedries、Robin Rzasca和Dan Romero等知名人士参与。随着VTubers稳步普及，在YouTube和其他平台上展示由动作捕捉技术驱动的动漫化身，这项投资表明大型科技组织对该领域的兴趣增加。

在内容创作和数字头像领域著名投资者的支持下，Hyper旨在简化VTuber式头像的创作和使用，降低所需的成本和资源。通过用iPhone和一个应用程序取代动作捕捉服、昂贵的计算机设备和软件，Hyper希望在Twitch、YouTube、Instagram和TikTok等平台上开拓创作者市场。

总部位于旧金山的Hyper公司成立于2020年，并在Y Combinator 21年冬季团队中得到孵化，该公司计划利用这笔资金扩大其现有产品，并在化身技术基础上创造新产品。首席执行官兼创始人Aaron Ng分享了该公司的愿景，他说：我们想成为世界上最大的化身公司，我们认为我们可以做到。

在Hyper的计划中，走向化身人工智能助手是关键。该公司正在开发Hyper AI，这是一个创建基于AI的角色的工具，与标准的VTuber头像相似，但由生成性AI驱动。这些角色可以作为个人聊天机器人、讲故事的人物，或作为VTuber化身的补充角色。利用OpenAI的GPT技术，该公司旨在提高平台内讲故事的机会，并消除对基于人类的内容的限制。

Hyper对讲故事和角色塑造的关注与亚马逊对新媒体和内容投资的兴趣相一致。通过Alexa基金，亚马逊一直在探索合成媒体、虚拟化和元空间方面的机会。与Hyper的合作可以将化身工具整合到Twitch中，或将亚马逊的内容IP扩展到其他平台。

在讨论与亚马逊的关系时，Aaron Ng说，我们主要对与亚马逊的合作感到兴奋，因为它拥有大量的IP。随着消费者的期望随着苹果公司的Vision Pro耳机等数字交互技术的出现而不断发展，Hyper公司已经准备好抓住新兴数字媒体领域的机会。

Two Sigma Ventures的合伙人Dan Abelon在一份声明中说，Hyper Online有可能加速和扩大内容创作领域。我们知道创作者真正感兴趣的是易于使用的解决方案，而Hyper致力于为这种新格式提供最好的移动工具。

数字化身领域的这一进展对AppMaster等no-code 平台有影响，该平台使用户能够轻松地创建后端应用程序、网络和移动应用程序。随着头像技术的不断发展，像AppMaster 这样的平台有可能利用人们对新兴媒体技术日益增长的兴趣。