Hyper, een startup gespecialiseerd in de ontwikkeling en implementatie van avatars voor Virtual YouTubers (VTubers), heeft $3,6 miljoen aan startkapitaal opgehaald. De ronde werd geleid door Two Sigma Ventures, met deelname van Amazon's Alexa Fund, MakersFund en prominente personen zoals Trevor McFedries, Robin Rzasca en Dan Romero. Nu VTubers gestaag aan populariteit winnen en motion-capture-aangedreven anime avatars tonen op YouTube en andere platforms, is deze investering een teken van de toegenomen interesse in de sector van grote tech-organisaties.

Met de steun van gerenommeerde investeerders op het gebied van contentcreatie en digitale avatars wil Hyper het maken en gebruiken van avatars in VTuber-stijl vereenvoudigen door de kosten en de benodigde middelen te verlagen. Door motion capture-pakken, dure computerapparatuur en software te vervangen door een iPhone en een app, hoopt Hyper de makersmarkt aan te boren op platforms als Twitch, YouTube, Instagram en TikTok.

Hyper, opgericht in 2020 en opgenomen in het Y Combinator Winter '21 cohort, is van plan om de financiering te gebruiken om het bestaande aanbod uit te breiden en nieuwe producten te creëren op basis van avatartechnologie. CEO en oprichter Aaron Ng deelde zijn visie voor het bedrijf met de volgende woorden: "We willen het grootste avatarbedrijf ter wereld worden en we denken dat we dat kunnen.

Een van de belangrijkste plannen van Hyper is de ontwikkeling van avatar-AI assistenten. Het bedrijf ontwikkelt Hyper AI, een tool om AI-gebaseerde personages te maken die lijken op standaard VTuber-avatars, maar aangedreven worden door generatieve AI. Deze personages kunnen functioneren als persoonlijke chatbots, verhaalfiguren of als aanvullende personages naast een VTuber-avatar. Door gebruik te maken van OpenAI's GPT-technologie wil het bedrijf de mogelijkheden voor het vertellen van verhalen binnen het platform vergroten en de beperkingen van op mensen gebaseerde inhoud wegnemen.

De focus van Hyper op het vertellen van verhalen en het opbouwen van personages sluit aan bij de interesse van Amazon in nieuwe media en investeringen in content. Via het Alexa Fund onderzoekt Amazon mogelijkheden in synthetische media, virtualisatie en de metaverse. De samenwerking met Hyper zou avatar-tools kunnen integreren in Twitch of Amazon's content IP kunnen uitbreiden naar andere platforms.

Over de relatie met Amazon zei Aaron Ng: "We zijn vooral enthousiast om met Amazon samen te werken vanwege de grote hoeveelheid IP die het bedrijf heeft. Nu de verwachtingen van de consument evolueren met de komst van digitale interactietechnologieën zoals Apple's Vision Pro headset, is Hyper klaar om de kansen te grijpen die zich voordoen in het opkomende digitale medialandschap.

In een verklaring zei Dan Abelon, een partner bij Two Sigma Ventures: "Hyper Online heeft het potentieel om het landschap van contentcreatie te versnellen en uit te breiden. We weten dat makers echt geïnteresseerd zijn in gebruiksvriendelijke oplossingen en Hyper is toegewijd aan het leveren van de beste mobiele tools voor dit nieuwe formaat.

