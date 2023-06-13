قامت Hyper ، وهي شركة تقنية ناشئة متخصصة في تطوير وتنفيذ الصور الرمزية لمستخدمي YouTube الظاهري (VTubers) ، بجمع 3.6 مليون دولار من التمويل الأولي. قاد الجولة Two Sigma Ventures ، بمشاركة من Amazon's Alexa Fund و MakersFund وأفراد بارزين مثل Trevor McFedries و Robin Rzasca و Dan Romero. مع اكتساب VTubers لشعبية مطردة ، حيث يعرضون تجسيدات الرسوم المتحركة المدعومة بالتقاط الحركة على YouTube ومنصات أخرى ، يشير هذا الاستثمار إلى زيادة الاهتمام بالقطاع من قبل مؤسسات التكنولوجيا الكبيرة.

بدعم من مستثمرين مشهورين في إنشاء المحتوى ومجالات الصورة الرمزية الرقمية ، يهدف Hyper إلى تبسيط إنشاء واستخدام الصورة الرمزية على غرار VTuber ، وخفض التكلفة والموارد المطلوبة. من خلال استبدال بدلات التقاط الحركة ومعدات الكمبيوتر باهظة الثمن والبرامج بجهاز iPhone وتطبيق ، يأمل Hyper في الاستفادة من سوق المبدعين عبر منصات مثل Twitch و YouTube و Instagram و TikTok.

تأسست في عام 2020 واحتضنت في مجموعة Y Combinator Winter '21 ، تخطط Hyper ومقرها سان فرانسيسكو لاستخدام التمويل لتوسيع عروضها الحالية وإنشاء منتجات جديدة تعتمد على تقنية الأفاتار. شارك الرئيس التنفيذي والمؤسس آرون نغ رؤية الشركة ، قائلاً ، نريد أن نكون أكبر شركة أفاتار في العالم ، ونعتقد أنه يمكننا القيام بذلك.

من بين خطط Hyper ، يعد الانتقال نحو مساعدي AI الأفاتار أمرًا أساسيًا. تعمل الشركة على تطوير Hyper AI ، وهي أداة لإنشاء أحرف قائمة على الذكاء الاصطناعي تشبه تجسيدات VTuber القياسية ولكنها مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي. يمكن أن تعمل هذه الشخصيات كروبوتات محادثة شخصية ، أو شخصيات روائية ، أو كشخصيات تكميلية إلى جانب الصورة الرمزية لـ VTuber. باستخدام تقنية GPT الخاصة بـ OpenAI ، تهدف الشركة إلى تعزيز فرص سرد القصص داخل النظام الأساسي وإزالة القيود المفروضة على المحتوى المستند إلى الإنسان.

يتماشى تركيز Hyper على سرد القصص وبناء الشخصية مع اهتمام Amazon بالوسائط الجديدة واستثمار المحتوى. من خلال صندوق Alexa ، كانت أمازون تستكشف الفرص في الوسائط التركيبية والافتراضية والميتافيرس. يمكن أن يدمج التعاون مع Hyper أدوات الأفاتار في Twitch أو توسيع عنوان IP الخاص بمحتوى Amazon عبر منصات أخرى.

قال آرون نج ، وهو يناقش العلاقة مع أمازون ، إننا متحمسون في المقام الأول للعمل مع أمازون نظرًا لكمية IP الكبيرة التي تمتلكها. مع تطور توقعات المستهلكين مع ظهور تقنيات التفاعل الرقمي مثل سماعة الرأس Vision Pro من Apple ، تستعد Hyper لاغتنام الفرص المتاحة في مشهد الوسائط الرقمية الناشئ.

في بيان ، قال دان أبيلون ، الشريك في Two Sigma Ventures ، إن Hyper Online لديها القدرة على تسريع وتوسيع نطاق إنشاء المحتوى. نعلم أن المبدعين مهتمون حقًا بالحلول سهلة الاستخدام ، و Hyper مكرس لتوفير أفضل أدوات الجوال لهذا التنسيق الجديد.

هذا التقدم في مساحة الصورة الرمزية الرقمية له آثار على الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ، والتي تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول بسهولة. مع استمرار تطور تقنية الأفاتار ، تمتلك منصات مثل AppMaster القدرة على الاستفادة من الاهتمام المتزايد بتقنيات الوسائط الناشئة.