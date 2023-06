Hyper, una startup tecnologica specializzata nello sviluppo e nell'implementazione di avatar per gli YouTubers virtuali (VTubers), ha raccolto 3,6 milioni di dollari di finanziamento iniziale. Il round è stato guidato da Two Sigma Ventures, con la partecipazione dell'Alexa Fund di Amazon, di MakersFund e di personalità di spicco come Trevor McFedries, Robin Rzasca e Dan Romero. Con la crescente popolarità dei VTubers, che mostrano avatar di anime alimentati da motion-capture su YouTube e altre piattaforme, questo investimento segnala un maggiore interesse nel settore da parte delle grandi organizzazioni tecnologiche.

Con il sostegno di investitori rinomati nei settori della creazione di contenuti e degli avatar digitali, Hyper mira a semplificare la creazione e l'utilizzo di avatar in stile VTuber, riducendo i costi e le risorse necessarie. Sostituendo le tute per il motion capture, le costose apparecchiature informatiche e i software con un iPhone e un'app, Hyper spera di attingere al mercato dei creatori su piattaforme come Twitch, YouTube, Instagram e TikTok.

Fondata nel 2020 e incubata nella coorte Y Combinator Winter '21, Hyper, con sede a San Francisco, prevede di utilizzare i finanziamenti per espandere le offerte esistenti e creare nuovi prodotti basati sulla tecnologia degli avatar. L'amministratore delegato e fondatore Aaron Ng ha condiviso la visione dell'azienda, dichiarando: "Vogliamo diventare la più grande azienda di avatar al mondo e pensiamo di poterci riuscire".

Tra i piani di Hyper, il passaggio agli assistenti AI avatar è fondamentale. L'azienda sta sviluppando Hyper AI, uno strumento per creare personaggi basati sull'intelligenza artificiale che assomigliano agli avatar VTuber standard, ma sono alimentati dall'intelligenza artificiale generativa. Questi personaggi possono funzionare come chatbot personali, figure narrative o come personaggi supplementari accanto a un avatar VTuber. Utilizzando la tecnologia GPT di OpenAI, l'azienda mira a migliorare le opportunità di narrazione all'interno della piattaforma e a rimuovere le limitazioni ai contenuti basati sull'uomo.

L'attenzione di Hyper per la narrazione e la costruzione di personaggi si allinea con l'interesse di Amazon per i nuovi media e gli investimenti in contenuti. Attraverso l'Alexa Fund, Amazon sta esplorando opportunità nei media sintetici, nella virtualizzazione e nel metaverso. La collaborazione con Hyper potrebbe integrare gli strumenti per gli avatar in Twitch o espandere la proprietà intellettuale dei contenuti di Amazon su altre piattaforme.

Parlando del rapporto con Amazon, Aaron Ng ha dichiarato: "Siamo entusiasti di lavorare con Amazon soprattutto per la grande quantità di proprietà intellettuale che possiede. Mentre le aspettative dei consumatori si evolvono con l'avvento di tecnologie di interazione digitale come le cuffie Vision Pro di Apple, Hyper è pronta a cogliere le opportunità offerte dall'emergente panorama dei media digitali.

In una dichiarazione, Dan Abelon, partner di Two Sigma Ventures, ha affermato: "Hyper Online ha il potenziale per accelerare ed espandere il panorama della creazione di contenuti. Sappiamo che i creatori sono molto interessati a soluzioni facili da usare e Hyper è impegnata a fornire i migliori strumenti mobili per questo nuovo formato.

Questo progresso nello spazio degli avatar digitali ha implicazioni per le piattaforme no-code come AppMaster, che consente agli utenti di creare facilmente applicazioni backend, web e mobili. Con la continua evoluzione della tecnologia degli avatar, piattaforme come AppMaster hanno il potenziale per capitalizzare il crescente interesse per le tecnologie mediatiche emergenti.