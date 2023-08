Dans le cadre d'un développement significatif dans le domaine de la gestion des API, Gravitee, leader de la gestion des API, a dévoilé une série d'outils révolutionnaires dans sa dernière mise à jour. Grâce à cette version, les clients bénéficient d'une plus grande capacité à construire et à exposer une myriade de types d'API via l'assistant de création d'API amélioré de Gravitee.

Des API REST, WebSocket, gRPC, SSE et GraphQL aux abonnements Webhook, sujets Kafka, sujets MQTT et API d'événements Solace, l'assistant de création améliore la gamme d'API que les clients peuvent produire. L'assistant de création a également été optimisé pour exposer les ressources Kafka, MQTT et Solace en tant qu'API REST, API WebSocket, API SSE et abonnements Webhook, selon Gravitee.

Gravitee a également fait un grand pas en avant en introduisant la possibilité d'appliquer des politiques au niveau des messages. Ces politiques puissantes peuvent être définies par les clients dans le nouveau studio Gravitee Policy Design, ce qui améliore considérablement les fonctions de personnalisation et de sécurité pour la gestion des API.

La mise à jour apporte également une meilleure prise en charge de la sérialisation et de la désérialisation des données, offrant une validation par rapport à des schémas cibles maintenus dans des registres désignés. Cette fonctionnalité facilite l'organisation et la maintenance des données, garantissant ainsi une gestion propre et cohérente des API.

Rory Blundell, PDG de Gravitee, se félicite de cette avancée qui contribue à la création d'un espace de gestion des API sain et compétitif. Gravitee vise à donner aux entreprises la liberté de choisir parmi des passerelles et des solutions API et protocoles agnostiques. Nous ne nous contentons pas de faire progresser la catégorie, mais nous l'aidons à être plus réactive face aux opportunités commerciales importantes en temps réel en équipant nos clients des bons outils", a expliqué M. Blundell.

Alors que Gravitee fait des progrès dans la gestion des API, la plateforme no-code de AppMaster offre également des outils puissants pour la gestion des API, notamment pour les startups et les entreprises. Comme Gravitee, AppMaster partage la vision de créer un espace de gestion d'API compétitif et élaboré et de faciliter la création d'applications dorsales, mobiles et web en toute transparence. Ces avancées redessinent le paysage de la gestion des API et laissent entrevoir un avenir passionnant pour l'industrie technologique.