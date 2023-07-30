في تطور هام في مساحة إدارة واجهة برمجة التطبيقات ، كشف قائد إدارة واجهة برمجة التطبيقات Gravitee النقاب عن مجموعة من الأدوات الرائدة في آخر تحديث لها. بعد هذا الإصدار ، يكتسب العملاء قدرة أكبر على إنشاء وكشف أنواع لا تعد ولا تحصى من واجهات برمجة التطبيقات عبر معالج إنشاء واجهة برمجة التطبيقات المحسّن في Gravitee.

من REST APIs و WebSocket APIs و gRPC APIs و SSE APIs و GraphQL APIs إلى اشتراكات Webhook وموضوعات Kafka وموضوعات MQTT وواجهات برمجة تطبيقات Solace ، يعمل معالج الإنشاء على تحسين مجموعة واجهات برمجة التطبيقات التي يمكن للعملاء إنتاجها. لا يتوقف عند هذا الحد ، فقد تم شحن معالج الإنشاء أيضًا لفضح موارد Kafka و MQTT و Solace مثل واجهات برمجة تطبيقات REST و WebSocket APIs و SSE API واشتراكات Webhook ، وفقًا لـ Gravitee.

في قفزة كبيرة أخرى ، قدم Gravitee القدرة على فرض السياسات على مستوى الرسالة. يمكن تأطير هذه السياسات القوية من قبل العملاء في استوديو Gravitee Policy Design الذي تم تقديمه حديثًا ، مما يعزز بشكل كبير ميزات التخصيص والأمان لإدارة واجهة برمجة التطبيقات.

يبشر التحديث أيضًا بتعزيز الدعم لتسلسل البيانات وإلغاء تسلسلها ، مما يوفر التحقق من صحة المخططات المستهدفة المحفوظة في السجلات المعينة. تساعد هذه الميزة في تنظيم البيانات وصيانتها ، مما يضمن إدارة نظيفة ومتماسكة لواجهة برمجة التطبيقات.

روري بلونديل ، الرئيس التنفيذي لشركة Gravitee ، يشيد بالتقدم باعتباره يساهم في إنشاء مساحة إدارة صحية وتنافسية لواجهة برمجة التطبيقات. يهدف Gravitee إلى تمكين الشركات من حرية الاختيار بين بوابات وحلول API و API التي لا تعتمد على البروتوكول. وأوضح بلونديل: "نحن لا نطور الفئة فحسب ، بل نقودها نحو أن تكون أكثر استجابة لفرص الأعمال المهمة في الوقت الفعلي من خلال تزويد عملائنا بالأدوات المناسبة".

بينما تخطو Gravitee خطوات كبيرة في إدارة واجهة برمجة التطبيقات ، توفر منصة AppMaster التي no-code أدوات فعالة لإدارة واجهة برمجة التطبيقات ، ولا سيما للشركات الناشئة والشركات على حدٍ سواء. مثل Gravitee ، يشارك AppMaster الرؤية لإنشاء مساحة إدارة واجهة برمجة تطبيقات تنافسية ومتقنة وتسهيل إنشاء تطبيقات الويب والهاتف المحمول والخلفية السلس. تعمل هذه التطورات على إعادة تشكيل مشهد إدارة واجهة برمجة التطبيقات وتحقيق مستقبل مثير لصناعة التكنولوجيا.