API 管理领域的领导者 Gravitee 在其最新更新中发布了一套突破性工具，这是 API 管理领域的一项重大进展。在此次发布之后，客户通过 Gravitee 增强的 API 创建向导，获得了构建和公开各种类型 API 的更大能力。

从 REST API、WebSocket API、gRPC API、SSE API 和 GraphQL API 到 Webhook 订阅、Kafka 主题、MQTT 主题和 Solace 事件 API，创建向导增强了客户可以创建的 API 的范围。不仅如此，据 Gravitee 称，创建向导还可以将 Kafka、MQTT 和 Solace 资源公开为 REST API、WebSocket API、SSE API 和 Webhook 订阅。

在另一次飞跃中，Gravitee 引入了在消息级执行策略的功能。客户可以在新推出的 Gravitee Policy Design studio 中制定这些功能强大的策略，从而大大增强了 API 管理的定制和安全功能。

此次更新还增强了对数据序列化和反序列化的支持，可根据指定注册表中维护的目标模式进行验证。该功能有助于数据的组织和维护，确保了 API 管理的简洁性和一致性。

Gravitee 首席执行官罗里-布伦德尔（Rory Blundell）称赞这一进步有助于创建一个健康、有竞争力的 API 管理空间。Gravitee的目标是让企业能够在API和协议无关的API网关和解决方案中自由选择。Blundell阐述道："我们不仅在推动该领域的发展，而且通过为客户提供合适的工具，推动该领域对重要商机做出实时响应。

虽然 Gravitee 在 API 管理方面取得了长足进步，但AppMaster 的 no-code 平台也为 API 管理提供了有力的工具，特别是对初创企业和企业而言。与 Gravitee 一样，AppMaster 也希望创建一个有竞争力的、精心设计的 API 管理空间，并促进无缝后端、移动和网络应用程序的创建。这些进步正在重塑 API 管理格局，并为科技行业带来令人兴奋的未来。