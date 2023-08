In een belangrijke ontwikkeling op het gebied van API-beheer heeft API-beheerleider Gravitee in zijn meest recente update een reeks baanbrekende tools onthuld. Met deze release krijgen klanten meer mogelijkheden om talloze soorten API's te maken en te ontsluiten via de verbeterde wizard van Gravitee voor het maken van API's.

Van REST-API's, WebSocket-API's, gRPC-API's, SSE-API's en GraphQL-API's tot Webhook-abonnementen, Kafka-onderwerpen, MQTT-onderwerpen en Solace-event-API's: de wizard voor het maken van API's vergroot de reeks API's die klanten kunnen maken. Volgens Gravitee is de aanmaakassistent ook uitgebreid om Kafka-, MQTT- en Solace-bronnen bloot te stellen als REST-API's, WebSocket-API's, SSE-API's en Webhook-abonnementen.

In een andere grote sprong heeft Gravitee de mogelijkheid geïntroduceerd om beleidsregels af te dwingen op berichtniveau. Deze krachtige beleidsregels kunnen door klanten worden opgesteld in de nieuw geïntroduceerde Gravitee Policy Design studio, waardoor de aanpassings- en beveiligingsfuncties voor API-beheer aanzienlijk worden verbeterd.

De update biedt ook verbeterde ondersteuning voor de serialisatie en deserialisatie van gegevens, met validatie tegen doelschema's die worden bijgehouden in aangewezen registers. Deze functie helpt bij de organisatie en het onderhoud van gegevens en zorgt voor schoon en samenhangend API-beheer.

Rory Blundell, CEO van Gravitee, prijst de vooruitgang als een bijdrage aan het creëren van een gezonde en concurrerende API-beheerruimte. Gravitee wil bedrijven de vrijheid geven om te kiezen uit API-gateways en -oplossingen die API- en protocolagnostisch zijn. We bevorderen niet alleen de categorie, maar zorgen er ook voor dat er in realtime beter kan worden ingespeeld op belangrijke zakelijke kansen door onze klanten uit te rusten met de juiste tools", aldus Blundell.

Terwijl Gravitee vooruitgang boekt op het gebied van API-beheer, biedt AppMaster's no-code platform ook krachtige tools voor API-beheer, met name voor startups en ondernemingen. Net als Gravitee deelt AppMaster de visie om een concurrerende en uitgebreide ruimte voor API-beheer te creëren en om naadloze creatie van backend-, mobiele en webtoepassingen mogelijk te maken. Deze vooruitgang geeft een nieuwe vorm aan het API-beheerlandschap en brengt een spannende toekomst voor de technologie-industrie.