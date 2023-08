W ramach znaczącego rozwoju w obszarze zarządzania interfejsami API, lider w tej dziedzinie, firma Gravitee, zaprezentowała pakiet przełomowych narzędzi w swojej najnowszej aktualizacji. W tej wersji klienci zyskują większe możliwości konstruowania i eksponowania niezliczonych typów interfejsów API za pośrednictwem ulepszonego kreatora tworzenia interfejsów API Gravitee.

Od interfejsów REST API, WebSocket API, gRPC API, SSE API i GraphQL API po subskrypcje Webhook, tematy Kafka, tematy MQTT i interfejsy API zdarzeń Solace, kreator tworzenia zwiększa zakres interfejsów API, które klienci mogą tworzyć. Nie poprzestając na tym, kreator tworzenia został również turbodoładowany, aby eksponować zasoby Kafka, MQTT i Solace jako interfejsy API REST, interfejsy API WebSocket, interfejsy API SSE i subskrypcje Webhook, zgodnie z Gravitee.

W kolejnym ogromnym skoku Gravitee wprowadziło możliwość egzekwowania zasad na poziomie wiadomości. Te wysokowydajne zasady mogą być tworzone przez klientów w nowo wprowadzonym studiu Gravitee Policy Design, znacznie zwiększając możliwości dostosowywania i funkcje bezpieczeństwa do zarządzania interfejsami API.

Aktualizacja wprowadza również ulepszone wsparcie dla serializacji i deserializacji danych, oferując walidację względem docelowych schematów utrzymywanych w wyznaczonych rejestrach. Funkcja ta pomaga w organizacji i utrzymaniu danych, zapewniając czyste i spójne zarządzanie API.

Rory Blundell, CEO Gravitee, chwali ten postęp jako przyczyniający się do stworzenia zdrowej i konkurencyjnej przestrzeni zarządzania API. Gravitee ma na celu umożliwienie firmom swobodnego wyboru między bramkami i rozwiązaniami API i niezależnymi od protokołów. "Nie tylko rozwijamy tę kategorię, ale także dążymy do tego, by lepiej reagować na znaczące możliwości biznesowe w czasie rzeczywistym, wyposażając naszych klientów w odpowiednie narzędzia" - wyjaśnia Blundell.

Podczas gdy Gravitee robi postępy w zarządzaniu API, platforma AppMaster no-code również oferuje potężne narzędzia do zarządzania API, zwłaszcza dla startupów i przedsiębiorstw. Podobnie jak Gravitee, AppMaster podziela wizję stworzenia konkurencyjnej i rozbudowanej przestrzeni zarządzania API oraz ułatwienia płynnego tworzenia aplikacji backendowych, mobilnych i internetowych. Postępy te zmieniają krajobraz zarządzania API i przynoszą ekscytującą przyszłość dla branży technologicznej.