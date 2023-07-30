Компания Gravitee, лидер в области управления API, представила в своем последнем обновлении набор принципиально новых инструментов. В этом обновлении клиенты получили более широкие возможности по созданию и раскрытию множества типов API с помощью усовершенствованного мастера создания API в Gravitee.

Мастер создания API расширяет спектр доступных клиентам API: от REST API, WebSocket API, gRPC API, SSE API и GraphQL API до Webhook-подписок, тем Kafka, MQTT и Solace event API. Не останавливаясь на достигнутом, Gravitee сообщает, что мастер создания также был форсирован и позволяет выставлять ресурсы Kafka, MQTT и Solace как REST API, WebSocket API, SSE API и Webhook-подписки.

Еще одним важным шагом стало появление в Gravitee возможности применения политик на уровне сообщений. Эти мощные политики могут быть разработаны заказчиками в недавно представленной студии Gravitee Policy Design, что значительно расширяет возможности настройки и обеспечения безопасности управления API.

В обновлении также реализована расширенная поддержка сериализации и десериализации данных с проверкой на соответствие целевым схемам, хранящимся в специальных реестрах. Эта функция помогает организовать и поддерживать данные, обеспечивая чистоту и последовательность управления API.

Рори Бланделл (Rory Blundell), генеральный директор компании Gravitee, отмечает, что это достижение способствует формированию здорового и конкурентоспособного пространства управления API. Цель Gravitee - предоставить компаниям свободу выбора между API-шлюзами и решениями, не зависящими от протокола. Мы не только продвигаем эту категорию, но и способствуем тому, чтобы она быстрее реагировала на значительные бизнес-возможности в режиме реального времени, предоставляя нашим клиентам необходимые инструменты", - пояснил Бланделл.

В то время как Gravitee делает успехи в области управления API, платформа AppMaster' no-code также предлагает мощные инструменты для управления API, причем как для стартапов, так и для предприятий. Как и Gravitee, AppMaster разделяет концепцию создания конкурентоспособного и продуманного пространства для управления API и облегчения создания бесшовных бэкэнд-, мобильных и веб-приложений. Эти достижения меняют ландшафт управления API и открывают новые перспективы для технологической индустрии.