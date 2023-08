In einer bedeutenden Entwicklung im Bereich der API-Verwaltung hat der führende Anbieter von API-Verwaltungslösungen Gravitee in seinem jüngsten Update eine Reihe von bahnbrechenden Tools vorgestellt. Mit dieser Version können Kunden mit dem erweiterten API-Erstellungsassistenten von Gravitee unzählige Arten von APIs erstellen und bereitstellen.

Von REST-APIs, WebSocket-APIs, gRPC-APIs, SSE-APIs und GraphQL-APIs bis hin zu Webhook-Abonnements, Kafka-Themen, MQTT-Themen und Solace-Event-APIs - der Erstellungsassistent erweitert die Palette der APIs, die Kunden erstellen können. Darüber hinaus wurde der Erstellungsassistent erweitert, um Kafka-, MQTT- und Solace-Ressourcen als REST-APIs, WebSocket-APIs, SSE-APIs und Webhook-Abonnements bereitzustellen, so Gravitee.

In einem weiteren großen Schritt hat Gravitee die Möglichkeit eingeführt, Richtlinien auf der Nachrichtenebene durchzusetzen. Diese leistungsstarken Richtlinien können von Kunden im neu eingeführten Gravitee Policy Design Studio erstellt werden, wodurch die Anpassungs- und Sicherheitsfunktionen für die API-Verwaltung erheblich verbessert werden.

Das Update bringt auch eine verbesserte Unterstützung für die Serialisierung und Deserialisierung von Daten mit sich und bietet eine Validierung gegen Zielschemata, die in bestimmten Registern verwaltet werden. Diese Funktion hilft bei der Organisation und Pflege von Daten und sorgt für eine saubere und kohärente API-Verwaltung.

Rory Blundell, CEO von Gravitee, lobt die Weiterentwicklung als Beitrag zur Schaffung eines gesunden und wettbewerbsfähigen API-Management-Bereichs. Gravitee zielt darauf ab, Unternehmen die Freiheit zu geben, zwischen API- und protokollagnostischen API-Gateways und -Lösungen zu wählen. Wir bringen die Kategorie nicht nur voran, sondern treiben sie auch dazu an, in Echtzeit auf wichtige Geschäftsmöglichkeiten zu reagieren, indem wir unsere Kunden mit den richtigen Tools ausstatten", so Blundell weiter.

Während Gravitee Fortschritte bei der API-Verwaltung macht, bietet die Plattform AppMaster no-code ebenfalls leistungsstarke Tools für die API-Verwaltung, insbesondere für Startups und Unternehmen. Wie Gravitee hat auch AppMaster die Vision, einen wettbewerbsfähigen und durchdachten Raum für die API-Verwaltung zu schaffen und die nahtlose Erstellung von Backend-, Mobil- und Webanwendungen zu ermöglichen. Diese Fortschritte gestalten die API-Verwaltungslandschaft neu und bringen eine aufregende Zukunft für die Tech-Industrie mit sich.