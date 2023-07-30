API yönetim alanındaki önemli bir gelişmede, API yönetim lideri Gravitee en son güncellemesinde çığır açan bir araç paketini tanıttı. Bu sürümü takip eden müşteriler, Gravitee'nin gelişmiş API oluşturma sihirbazı aracılığıyla sayısız API türü oluşturma ve kullanıma sunma konusunda daha fazla yetenek kazanıyor.

Oluşturma sihirbazı, REST API'leri, WebSocket API'leri, gRPC API'leri, SSE API'leri ve GraphQL API'lerinden Webhook aboneliklerine, Kafka konularına, MQTT konularına ve Solace etkinlik API'lerine kadar müşterilerin üretebileceği API yelpazesini geliştirir. Gravitee'ye göre, burada durmadan, oluşturma sihirbazı ayrıca Kafka, MQTT ve Solace kaynaklarını REST API'leri, WebSocket API'leri, SSE API'leri ve Webhook abonelikleri olarak ortaya çıkarmak için turbo şarj edildi.

Başka bir büyük sıçramayla Gravitee, mesaj düzeyinde politikaları uygulama yeteneğini tanıttı. Bu yüksek güçlü politikalar, müşteriler tarafından yeni tanıtılan Gravitee Policy Design stüdyosunda çerçevelendirilebilir ve API yönetimi için özelleştirme ve güvenlik özelliklerini önemli ölçüde geliştirir.

Güncelleme ayrıca, verilerin seri hale getirilmesi ve seri durumundan çıkarılması için geliştirilmiş desteği başlatarak, belirlenen kayıt defterlerinde tutulan hedef şemalara karşı doğrulama sunar. Bu özellik, temiz ve tutarlı API yönetimi sağlayarak verilerin düzenlenmesine ve bakımına yardımcı olur.

Gravitee CEO'su Rory Blundell, ilerlemeyi sağlıklı ve rekabetçi bir API yönetimi alanının yaratılmasına katkıda bulunduğu için övüyor. Gravitee, şirketlere API ve protokolden bağımsız API ağ geçitleri ve çözümleri arasından seçim yapma özgürlüğü sağlamayı amaçlamaktadır. Blundell, "Müşterilerimizi doğru araçlarla donatarak kategoriyi yalnızca ilerletmiyoruz, aynı zamanda onu gerçek zamanlı olarak önemli iş fırsatlarına daha duyarlı olmaya yönlendiriyoruz" dedi.

Gravitee, API yönetiminde ilerleme kaydederken, AppMaster no-code platformu aynı zamanda API yönetimi için, özellikle yeni başlayanlar ve benzer şekilde işletmeler için güçlü araçlar sunar. Gravitee gibi, AppMaster rekabetçi ve ayrıntılı bir API yönetim alanı yaratma ve sorunsuz arka uç, mobil ve web uygulaması oluşturmayı kolaylaştırma vizyonunu paylaşıyor. Bu ilerlemeler, API yönetimi ortamını yeniden şekillendiriyor ve teknoloji endüstrisi için heyecan verici bir gelecek getiriyor.