In uno sviluppo significativo nel settore della gestione delle API, il leader della gestione delle API Gravitee ha presentato una suite di strumenti innovativi nel suo ultimo aggiornamento. Con questa release, i clienti ottengono una maggiore capacità di costruire ed esporre una miriade di tipi di API attraverso la procedura guidata di creazione API migliorata di Gravitee.

Dalle API REST, WebSocket, gRPC, SSE e GraphQL alle sottoscrizioni Webhook, agli argomenti Kafka, MQTT e alle API per eventi Solace, la creazione guidata amplia la gamma di API che i clienti possono produrre. Non solo, la creazione guidata è stata anche potenziata per esporre le risorse Kafka, MQTT e Solace come API REST, API WebSocket, API SSE e sottoscrizioni Webhook, secondo Gravitee.

Con un altro grande passo avanti, Gravitee ha introdotto la capacità di applicare politiche a livello di messaggio. Queste politiche ad alta potenza possono essere definite dai clienti nel nuovo studio Gravitee Policy Design, migliorando notevolmente le caratteristiche di personalizzazione e sicurezza per la gestione delle API.

L'aggiornamento introduce anche un supporto migliorato per la serializzazione e la deserializzazione dei dati, offrendo la convalida rispetto agli schemi di destinazione mantenuti in appositi registri. Questa funzione aiuta l'organizzazione e la manutenzione dei dati, garantendo una gestione pulita e coerente delle API.

Rory Blundell, amministratore delegato di Gravitee, sottolinea come questo progresso contribuisca alla creazione di uno spazio di gestione delle API sano e competitivo. Gravitee mira a consentire alle aziende la libertà di scegliere tra gateway e soluzioni API e protocollo-agnostici. Non stiamo solo facendo progredire la categoria, ma la stiamo guidando verso una maggiore reattività alle opportunità commerciali significative in tempo reale, dotando i nostri clienti degli strumenti giusti", ha spiegato Blundell.

Mentre Gravitee sta facendo passi da gigante nella gestione delle API, anche la piattaforma AppMaster no-code offre potenti strumenti per la gestione delle API, in particolare per le startup e le imprese. Come Gravitee, AppMaster condivide la visione di creare uno spazio di gestione delle API competitivo ed elaborato e di facilitare la creazione di applicazioni backend, mobili e web senza soluzione di continuità. Questi progressi stanno ridisegnando il panorama della gestione delle API e stanno portando a un futuro entusiasmante per l'industria tecnologica.