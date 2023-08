Em um desenvolvimento significativo no espaço de gerenciamento de API, a Gravitee, líder em gerenciamento de API, revelou um conjunto de ferramentas inovadoras em sua atualização mais recente. Com esse lançamento, os clientes ganham maior capacidade de construir e expor uma infinidade de tipos de APIs por meio do assistente de criação de API aprimorado da Gravitee.

De APIs REST, APIs WebSocket, APIs gRPC, APIs SSE e APIs GraphQL a assinaturas de Webhook, tópicos Kafka, tópicos MQTT e APIs de eventos Solace, o assistente de criação aprimora a variedade de APIs que os clientes podem produzir. Não parando por aí, o assistente de criação também foi turbinado para expor recursos Kafka, MQTT e Solace como APIs REST, APIs WebSocket, APIs SSE e assinaturas de Webhook, de acordo com a Gravitee.

Em outro grande salto, a Gravitee introduziu a capacidade de aplicar políticas no nível da mensagem. Essas políticas de alta potência podem ser estruturadas pelos clientes no recém-introduzido estúdio Gravitee Policy Design, aumentando consideravelmente os recursos de personalização e segurança para o gerenciamento de API.

A atualização também traz um suporte aprimorado para a serialização e a desserialização de dados, oferecendo validação em relação a esquemas de destino mantidos em registros designados. Este recurso ajuda na organização e manutenção de dados, garantindo um gerenciamento de API limpo e coerente.

Rory Blundell, CEO da Gravitee, elogia o avanço como uma contribuição para a criação de um espaço de gerenciamento de API saudável e competitivo. O objetivo da Gravitee é permitir que as empresas tenham a liberdade de escolher entre gateways e soluções API e API independentes de protocolo. Não estamos apenas a fazer avançar a categoria, mas também a conduzi-la no sentido de ser mais reactiva a oportunidades de negócio significativas em tempo real, equipando os nossos clientes com as ferramentas certas", explicou Blundell.

Enquanto a Gravitee está a dar passos em frente na gestão de API, a plataforma no-code da AppMaster também oferece ferramentas potentes para a gestão de API, nomeadamente para startups e empresas. Tal como a Gravitee, a AppMaster partilha a visão de criar um espaço de gestão de API competitivo e elaborado e de facilitar a criação de aplicações backend, móveis e Web sem descontinuidades. Estes avanços estão a remodelar o panorama da gestão de API e a trazer um futuro empolgante para a indústria tecnológica.