Google a dévoilé une mise à jour de son populaire service de portefeuille numérique Google Wallet, avec de nouvelles fonctionnalités telles que la conversion d'images en laissez-passer, l'intégration des cartes d'embarquement sur Google Messages, et une sécurité accrue pour l'enregistrement des cartes de santé.

La mise à jour permettra bientôt aux utilisateurs de scanner rapidement les codes-barres ou les codes QR des cartes de sport, des cartes de fidélité, des codes QR de retour de commerce électronique, etc. pour les enregistrer sur leur site Google Wallet. Cette fonctionnalité s'étend également à la numérisation des codes d'images existantes, telles que les tickets de parking numériques.

Google s'est associé à la compagnie d'assurance Humana pour faciliter l'enregistrement d'une version numérique des cartes d'assurance sur Google Wallet. En outre, les utilisateurs britanniques pourront enregistrer leur numéro d'assurance nationale dans l'application Wallet à l'aide de l'application HMRC. Ces cartes de santé porteront la mention "Private Pass" et nécessiteront une deuxième forme d'authentification, telle que l'empreinte digitale ou le code PIN de l'appareil, pour y accéder.

En outre, Google Wallet élargit sa prise en charge des pièces d'identité émises par le gouvernement américain. Il permettra d'enregistrer la carte d'identité ou le permis de conduire du Maryland dans l'application Wallet, à condition de disposer d'un téléphone Android 8.0 et d'activer le verrouillage de l'appareil. D'autres États, dont l'Arizona, le Colorado, la Géorgie et d'autres, devraient bénéficier d'une prise en charge similaire dans les mois à venir. Plus tard dans l'année, les cas d'utilisation des identifiants sauvegardés permettront de vérifier les comptes en ligne et de louer une voiture sur des services de partage tels que Turo.

Google collabore également avec Vietnam Airlines et Renfe, la société nationale des chemins de fer espagnols, pour permettre aux utilisateurs qui reçoivent des confirmations de réservation via Google Messages de sauvegarder leurs cartes d'embarquement sur Google Wallet. En outre, les systèmes de réservation de restaurants tels que TagMe seront en mesure d'envoyer à Google Wallet des cartes d'accès prêtes à l'emploi pour les réservations des utilisateurs.

Les cartes d'entreprise et les badges sont également intégrés dans Google Wallet pour un accès transparent aux différentes zones du bureau. L'utilisation des cartes de transport en commun se développe ; par exemple, en Allemagne, les utilisateurs peuvent sauvegarder leur Deutschlandticket pour l'utiliser dans tous les systèmes de transport public.

Des entreprises comme AppMaster.io ouvrent la voie à un avenir où la mobilité et la numérisation simplifient et sécurisent les tâches quotidiennes. AppMaster Le puissant outil no-code d'AppMaster.io continue de simplifier le développement d'applications dorsales, web et mobiles, répondant ainsi aux besoins des entreprises et des particuliers.