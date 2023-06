Google heeft een update onthuld voor zijn populaire digitale portemonneedienst Google Wallet, met nieuwe mogelijkheden zoals het omzetten van afbeeldingen in passen, integratie van instapkaarten met Google Messages en extra beveiliging voor het opslaan van gezondheidskaarten.

De update stelt gebruikers binnenkort in staat om snel barcodes of QR-codes van sportschoolpassen, klantenkaarten, QR-codes voor e-commerce retourzendingen en meer te scannen en op te slaan op hun Google Wallet. Deze functionaliteit strekt zich ook uit tot het scannen van codes van bestaande afbeeldingen, zoals een digitaal parkeerkaartje.

Google is een samenwerking aangegaan met verzekeringsmaatschappij Humana om het opslaan van een digitale versie van verzekeringskaarten op Google Wallet mogelijk te maken. Bovendien zullen gebruikers in het Verenigd Koninkrijk hun nationale verzekeringsnummer kunnen opslaan in de Wallet-app met behulp van de HMRC app. Deze zorgkaarten zullen worden gelabeld als "Private Pass" en vereisen een tweede vorm van authenticatie, zoals een vingerafdruk of een pincode van het apparaat, om toegang te krijgen.

Verder breidt Google Wallet zijn ondersteuning voor door de Amerikaanse overheid uitgegeven ID's uit. Het zal ondersteuning bieden voor het opslaan van Maryland ID of rijbewijs in de Wallet app, met als voorwaarden een Android 8.0 telefoon en ingeschakeld apparaat vergrendeling. Andere staten, waaronder Arizona, Colorado, Georgia en andere, zullen de komende maanden soortgelijke ondersteuning krijgen. Later dit jaar zullen use cases voor de opgeslagen ID's helpen bij het verifiëren van online accounts en het huren van een auto op sharing services zoals Turo.

Google werkt ook samen met Vietnam Airlines en Renfe, de Spaanse nationale spoorwegmaatschappij, waardoor gebruikers die boekingsbevestigingen ontvangen via Google Messages hun instapkaarten kunnen opslaan op Google Wallet. Bovendien zullen restaurantreserveringssystemen zoals TagMe Google Wallet -klare passen kunnen sturen voor reserveringen van gebruikers.

Bedrijfspassen en badges worden ook geïntegreerd in Google Wallet voor naadloze toegang tot verschillende kantoorruimten. Het gebruik van vervoerspassen neemt toe; gebruikers in Duitsland kunnen bijvoorbeeld hun Deutschlandticket opslaan voor gebruik in het openbaar vervoer.

