A Google revelou uma actualização para o seu popular serviço de carteira digital Google Wallet, que inclui novas capacidades, tais como a conversão de imagens em passes, a integração de cartões de embarque com Google Messages e a segurança acrescida para guardar cartões de saúde.

Em breve, a actualização permitirá aos utilizadores digitalizar rapidamente códigos de barras ou códigos QR de passes de ginásio, cartões de fidelização, códigos QR de devoluções de comércio electrónico, entre outros, para os guardar no seu Google Wallet. Esta funcionalidade também se estende à digitalização de códigos de imagens existentes, como um bilhete de estacionamento digital.

A Google estabeleceu uma parceria com a companhia de seguros Humana para facilitar a gravação de uma versão digital dos cartões de seguro em Google Wallet. Além disso, os utilizadores no Reino Unido poderão guardar o seu número de seguro nacional na aplicação Wallet utilizando a aplicação HMRC. Estes cartões de saúde serão rotulados como "Private Pass" e exigirão uma segunda forma de autenticação, como uma impressão digital ou um código PIN do dispositivo, para aceder aos mesmos.

Além disso, o Google Wallet está a expandir o seu suporte para IDs emitidos pelo governo dos EUA. Irá permitir guardar o BI ou a carta de condução de Maryland na aplicação Wallet, sendo os pré-requisitos um telemóvel Android 8.0 e o bloqueio do dispositivo activado. Outros estados, incluindo Arizona, Colorado, Geórgia e outros, devem receber suporte semelhante nos próximos meses. Ainda este ano, os casos de utilização das IDs guardadas ajudarão a verificar contas online e a alugar um carro em serviços de partilha como Turo.

A Google também está a colaborar com Vietnam Airlines e Renfe, a empresa ferroviária nacional de Espanha, permitindo que os utilizadores que recebem confirmações de reserva através de Google Messages guardem os seus cartões de embarque em Google Wallet. Além disso, os sistemas de reserva de restaurantes como TagMe poderão enviar passes prontos para Google Wallet para as reservas dos utilizadores.

Os passes e crachás de empresas também estão a ser integrados em Google Wallet para um acesso sem problemas a diferentes áreas de escritórios. A utilização de passes de trânsito está a expandir-se; por exemplo, os utilizadores na Alemanha podem guardar os seus Deutschlandticket para utilizarem nos sistemas de transportes públicos.

