Компания Google представила обновление для своего популярного сервиса цифровых кошельков Google Wallet с новыми возможностями, такими как преобразование изображений в проездные билеты, интеграция посадочных талонов с Google Messages, а также обеспечение дополнительной безопасности при сохранении медицинских карт.

Обновление скоро позволит пользователям быстро сканировать штрих-коды или QR-коды с абонементов в спортзал, карт лояльности, QR-кодов возврата товаров электронной коммерции и т.д., чтобы сохранить их на своем сайте Google Wallet. Эта функция также распространяется на сканирование кодов с существующих изображений, таких как цифровой парковочный билет.

Google сотрудничает со страховой компанией Humana, чтобы облегчить сохранение цифровой версии страховых карт на Google Wallet. Более того, пользователи в Великобритании смогут сохранить свой номер национального страхования в приложении Wallet с помощью приложения HMRC. Эти медицинские карты будут помечены как "Private Pass", и для доступа к ним потребуется вторая форма аутентификации, например, отпечаток пальца или PIN-код устройства.

Кроме того, Google Wallet расширяет свою поддержку идентификаторов, выданных правительством США. Он обеспечит поддержку сохранения удостоверения личности или водительских прав штата Мэриленд в приложении Wallet, при этом необходимым условием является наличие телефона на базе Android 8.0 и включенной блокировки устройства. Другие штаты, включая Аризону, Колорадо, Джорджию и другие, получат аналогичную поддержку в ближайшие месяцы. Позднее в этом году сохраненные идентификаторы будут использоваться для проверки учетных записей в Интернете и аренды автомобилей на таких сервисах совместного пользования, как Turo.

Google также сотрудничает с Vietnam Airlines и Renfe, национальной железнодорожной компанией Испании, позволяя пользователям, получающим подтверждения бронирования через Google Messages, сохранять свои посадочные талоны на Google Wallet. Кроме того, системы бронирования ресторанов, такие как TagMe, смогут отправлять на Google Wallet готовые пропуска для бронирования.

Корпоративные пропуска и бейджи также интегрируются в Google Wallet для беспрепятственного доступа в различные офисные помещения. Расширяется использование проездных билетов; например, пользователи в Германии могут сохранять свои Deutschlandticket для использования в системах общественного транспорта.

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