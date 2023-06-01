谷歌已经公布了其流行的Google Wallet 数字钱包服务的更新，具有新的功能，如将图像转换为通行证，将登机牌与Google Messages ，并为保存健康卡提供更多的安全。

该更新很快将使用户能够快速扫描健身卡、会员卡、电子商务退货二维码等的条形码或二维码，并将其保存到他们的Google Wallet 。该功能还延伸到扫描现有图像的代码，如数字停车票。

谷歌已经与保险公司Humana ，方便将保险卡的数字版保存到Google Wallet 。此外，英国的用户将能够使用HMRC ，将他们的国家保险号码保存到钱包应用程序中。这些健康卡将被标记为 "私人通行证"，需要第二种认证形式，如指纹或设备PIN码，才能访问它们。

此外，Google Wallet 正在扩大其对美国政府颁发的身份证的支持。它将提供对马里兰州身份证或驾驶执照保存到钱包应用程序的支持，前提条件是安卓8.0手机和启用设备锁。其他州，包括亚利桑那州、科罗拉多州、佐治亚州和其他州，将在未来几个月获得类似支持。今年晚些时候，保存的ID的用例将有助于验证在线账户和在共享服务（如Turo ）上租车。

谷歌还在与Vietnam Airlines 和西班牙国家铁路公司Renfe 合作，使通过Google Messages 收到预订确认的用户能够将他们的登机牌保存到Google Wallet 。此外，像TagMe 这样的餐厅预订系统将能够为用户的预订发送Google Wallet-ready pass。

企业通行证和徽章也正在被整合到Google Wallet ，以实现对不同办公区域的无缝访问。交通卡的使用正在扩大；例如，德国的用户可以保存他们的Deutschlandticket ，以便在公共运输系统中使用。

像AppMaster.io这样的公司正在为未来铺平道路，在那里，移动性和数字化使处理日常任务更加简单和安全。AppMaster迅雷的强大的no-code 工具继续简化后端、网络和移动应用开发，满足企业和个人的需求。