Google, popüler Google Wallet dijital cüzdan hizmeti için görüntüleri kartlara dönüştürme, biniş kartı entegrasyonunu Google Messages ile birleştirme ve sağlık kartlarını kaydetmek için ek güvenlik sunma gibi yeni özellikler içeren bir güncellemeyi duyurdu.

Güncelleme yakında kullanıcıların spor salonu geçişlerinden, bağlılık kartlarından, e-ticaret iade QR kodlarından ve daha fazlasından barkodları veya QR kodlarını Google Wallet kaydetmek için hızlı bir şekilde taramasına olanak tanıyacak. Bu işlevsellik aynı zamanda dijital park cezası gibi mevcut görüntülerden kod taramaya kadar uzanır.

Google, sigorta kartlarının dijital sürümünün Google Wallet kaydedilmesini kolaylaştırmak için sigorta şirketi Humana ile ortaklık kurdu. Ayrıca Birleşik Krallık'taki kullanıcılar, HMRC uygulamasını kullanarak Ulusal Sigorta Numaralarını Cüzdan uygulamasına kaydedebilecekler. Bu sağlık kartları "Özel Geçiş" olarak etiketlenecek ve bunlara erişmek için parmak izi veya cihaz PIN kodu gibi ikinci bir kimlik doğrulama biçimi gerektirecektir.

Ayrıca Google Wallet, ABD devleti tarafından verilmiş kimliklere yönelik desteğini genişletiyor. Android 8.0 telefon ve etkin cihaz kilidi olmak üzere önkoşullarla, Maryland kimliğinin veya sürücü belgesinin Cüzdan uygulamasına kaydedilmesi için destek sağlayacaktır. Arizona, Colorado, Georgia ve diğerleri de dahil olmak üzere ek eyaletler, önümüzdeki aylarda benzer desteği alacak. Bu yılın ilerleyen zamanlarında, kaydedilen kimlikler için kullanım senaryoları, çevrimiçi hesapların doğrulanmasına ve Turo gibi paylaşım hizmetlerinde araba kiralanmasına yardımcı olacaktır.

Google ayrıca, Vietnam Airlines ve İspanya'nın ulusal demiryolu şirketi Renfe ile işbirliği yaparak Google Messages aracılığıyla rezervasyon onayları alan kullanıcıların biniş kartlarını Google Wallet kaydetmelerini sağlıyor. Ayrıca, TagMe gibi restoran rezervasyon sistemleri, kullanıcı rezervasyonları için Google Wallet hazır kartlar gönderebilecek.

Farklı ofis alanlarına sorunsuz erişim için kurumsal kartlar ve rozetler de Google Wallet entegre ediliyor. Transit geçiş kullanımı genişliyor; örneğin, Almanya'daki kullanıcılar Deutschlandticket toplu taşıma sistemlerinde kullanmak üzere kaydedebilirler.

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