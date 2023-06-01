كشفت Google النقاب عن تحديث لخدمة المحفظة الرقمية الشهيرة في Google Wallet ، والتي تتميز بإمكانيات جديدة مثل تحويل الصور إلى تصاريح ، ودمج بطاقة الصعود على متن الطائرة مع Google Messages ، وتقديم أمان إضافي لحفظ البطاقات الصحية.

سيمكن التحديث قريبًا المستخدمين من مسح الرموز الشريطية أو رموز QR بسرعة من تصاريح الصالة الرياضية وبطاقات الولاء وأكواد QR الخاصة بإرجاع التجارة الإلكترونية والمزيد ، لحفظها في Google Wallet الخاصة بهم. تمتد هذه الوظيفة أيضًا إلى مسح الرموز من الصور الموجودة مثل بطاقة وقوف السيارات الرقمية.

دخلت Google في شراكة مع شركة التأمين Humana لتسهيل حفظ نسخة رقمية من بطاقات التأمين في Google Wallet. علاوة على ذلك ، سيتمكن المستخدمون في المملكة المتحدة من حفظ رقم التأمين الوطني الخاص بهم في تطبيق Wallet باستخدام تطبيق HMRC. ستتم تسمية هذه البطاقات الصحية باسم "Private Pass" وستتطلب شكلاً ثانيًا من المصادقة ، مثل بصمة الإصبع أو رمز PIN للجهاز ، للوصول إليها.

علاوة على ذلك ، تعمل Google Wallet على توسيع نطاق دعمها لبطاقات الهوية الصادرة عن حكومة الولايات المتحدة. سيوفر دعمًا لحفظ معرف Maryland أو رخصة القيادة في تطبيق Wallet ، مع كون المتطلبات الأساسية هي هاتف Android 8.0 وقفل الجهاز الممكّن. ومن المقرر أن تحصل ولايات أخرى ، بما في ذلك أريزونا وكولورادو وجورجيا وغيرها ، على دعم مماثل في الأشهر المقبلة. في وقت لاحق من هذا العام ، ستساعد حالات الاستخدام للمعرفات المحفوظة في التحقق من الحسابات عبر الإنترنت واستئجار سيارة على خدمات المشاركة مثل Turo.

تتعاون Google أيضًا مع Vietnam Airlines و Renfe ، شركة السكك الحديدية الوطنية الإسبانية ، مما يتيح للمستخدمين الذين يتلقون تأكيدات الحجز عبر Google Messages حفظ بطاقات صعودهم إلى Google Wallet. بالإضافة إلى ذلك ، ستتمكن أنظمة حجز المطاعم مثل TagMe من إرسال تصاريح دخول جاهزة لحجوزات المستخدمين في Google Wallet.

يتم أيضًا دمج تصاريح وشارات الشركات في Google Wallet للوصول السلس إلى مناطق المكاتب المختلفة. يتوسع استخدام ممر العبور ؛ على سبيل المثال ، يمكن للمستخدمين في ألمانيا حفظ Deutschlandticket لاستخدامها عبر أنظمة النقل العام.

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