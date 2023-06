Google hat ein Update für seinen beliebten digitalen Portemonnaie-Dienst Google Wallet vorgestellt, das neue Funktionen wie die Umwandlung von Bildern in Pässe, die Integration von Bordkarten mit Google Messages und zusätzliche Sicherheit beim Speichern von Gesundheitskarten bietet.

Das Update wird es den Nutzern bald ermöglichen, Barcodes oder QR-Codes von Fitnessstudioausweisen, Kundenkarten, QR-Codes von E-Commerce-Rücksendungen usw. schnell zu scannen und auf Google Wallet zu speichern. Diese Funktionalität erstreckt sich auch auf das Scannen von Codes aus bestehenden Bildern, wie z. B. einem digitalen Parkticket.

Google hat sich mit dem Versicherungsunternehmen Humana zusammengetan, um das Speichern einer digitalen Version von Versicherungskarten auf Google Wallet zu erleichtern. Darüber hinaus werden die Nutzer im Vereinigten Königreich in der Lage sein, ihre Nationale Versicherungsnummer mit der App HMRC in der Wallet zu speichern. Diese Gesundheitskarten werden als "Private Pass" bezeichnet und erfordern eine zweite Form der Authentifizierung, wie z. B. einen Fingerabdruck oder einen Geräte-PIN-Code, um auf sie zuzugreifen.

Darüber hinaus erweitert Google Wallet seine Unterstützung für von der US-Regierung ausgestellte IDs. Es wird Unterstützung für das Speichern der Maryland ID oder des Führerscheins in der Wallet-App geben, wobei die Voraussetzungen ein Android 8.0-Telefon und eine aktivierte Gerätesperre sind. Weitere Bundesstaaten, darunter Arizona, Colorado, Georgia und andere, sollen in den kommenden Monaten ähnliche Unterstützung erhalten. Später in diesem Jahr werden die gespeicherten IDs bei der Verifizierung von Online-Konten und bei der Anmietung eines Autos bei Sharing-Diensten wie Turo eingesetzt.

Google arbeitet auch mit Vietnam Airlines und Renfe, der spanischen Eisenbahngesellschaft, zusammen und ermöglicht es Nutzern, die Buchungsbestätigungen über Google Messages erhalten, ihre Bordkarten auf Google Wallet zu speichern. Darüber hinaus werden Restaurant-Reservierungssysteme wie TagMe in der Lage sein, Google Wallet-fertige Pässe für Benutzerreservierungen zu senden.

Firmenausweise und Badges werden ebenfalls in Google Wallet integriert, um einen nahtlosen Zugang zu verschiedenen Bürobereichen zu ermöglichen. Die Nutzung von Fahrkarten für den öffentlichen Nahverkehr nimmt zu; so können Nutzer in Deutschland beispielsweise ihre Deutschlandticket für die Nutzung in allen öffentlichen Verkehrsmitteln speichern.

Unternehmen wie AppMaster.io ebnen den Weg in eine Zukunft, in der Mobilität und Digitalisierung die Erledigung alltäglicher Aufgaben einfacher und sicherer machen. AppMaster Das leistungsstarke Tool no-code von AppMaster.io vereinfacht die Entwicklung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen und erfüllt die Bedürfnisse von Unternehmen und Privatpersonen gleichermaßen.