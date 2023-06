Google ha presentato un aggiornamento per il suo popolare servizio di portafoglio digitale Google Wallet, con nuove funzionalità come la conversione di immagini in tessere, l'integrazione delle carte d'imbarco con Google Messages e una maggiore sicurezza per il salvataggio delle tessere sanitarie.

L'aggiornamento consentirà presto agli utenti di scansionare rapidamente i codici a barre o i codici QR delle tessere per la palestra, delle carte fedeltà, dei codici QR dei resi dell'e-commerce e altro ancora, per salvarli sul proprio Google Wallet. Questa funzionalità si estende anche alla scansione di codici da immagini esistenti, come ad esempio un biglietto di parcheggio digitale.

Google ha stretto una collaborazione con la compagnia assicurativa Humana per facilitare il salvataggio di una versione digitale delle tessere assicurative su Google Wallet. Inoltre, gli utenti del Regno Unito potranno salvare il proprio numero di previdenza nazionale nell'applicazione Wallet utilizzando l'applicazione HMRC. Queste tessere sanitarie saranno etichettate come "Private Pass" e richiederanno una seconda forma di autenticazione, come l'impronta digitale o il codice PIN del dispositivo, per accedervi.

Inoltre, Google Wallet sta ampliando il supporto per i documenti d'identità rilasciati dal governo statunitense. Sarà supportato il salvataggio del documento d'identità o della patente del Maryland nell'app Wallet; i prerequisiti sono un telefono Android 8.0 e il blocco del dispositivo abilitato. Altri Stati, tra cui Arizona, Colorado, Georgia e altri, riceveranno un supporto simile nei prossimi mesi. Più avanti nel corso dell'anno, i casi d'uso degli ID salvati aiuteranno a verificare gli account online e a noleggiare un'auto su servizi di condivisione come Turo.

Google sta inoltre collaborando con Vietnam Airlines e Renfe, la compagnia ferroviaria nazionale spagnola, consentendo agli utenti che ricevono conferme di prenotazione tramite Google Messages di salvare le loro carte d'imbarco su Google Wallet. Inoltre, i sistemi di prenotazione dei ristoranti come TagMe saranno in grado di inviare pass pronti per Google Wallet per le prenotazioni degli utenti.

Anche i pass e i badge aziendali sono stati integrati in Google Wallet per consentire l'accesso continuo a diverse aree dell'ufficio. L'utilizzo dei pass per il trasporto pubblico si sta espandendo; ad esempio, in Germania gli utenti possono salvare i loro Deutschlandticket per utilizzarli in tutti i sistemi di trasporto pubblico.

Aziende come AppMaster.io stanno aprendo la strada a un futuro in cui la mobilità e la digitalizzazione rendono più semplice e sicura la gestione delle attività quotidiane. AppMaster Il potente strumento no-code continua a semplificare lo sviluppo di applicazioni backend, web e mobili, rispondendo alle esigenze di aziende e privati.