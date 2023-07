Le conglomérat Internet Google s'apprête à relever la barre dans l'industrie de la fintech en améliorant la fonctionnalité de son Wallet avec une nouvelle fonction très attendue : le partage de laissez-passer. Demandé depuis longtemps par de nombreux utilisateurs, le partage des passes était attendu depuis l'ère de Google Pay.

Selon un rapport de 9to5Google, les développeurs de Google ont fait allusion à la possibilité de partager des biens de valeur via Google Wallet dans une liste de fonctionnalités pour le système Google Play en juillet. Bien que cette référence ait disparu par la suite, elle a suscité l'impatience des utilisateurs d'Android à l'égard de la prochaine mise à jour.

Des mises à jour ultérieures sur la page d'assistance officielle de Google indiquent que les utilisateurs de Google Wallet pourront bientôt transférer "certains laissez-passer" à d'autres utilisateurs sur la plateforme, ce qui améliorera doublement le confort et l'expérience de l'utilisateur. Cette fonctionnalité a été confirmée par le porte-parole de Google, Leismer Schulten, qui a précisé que les exemples pertinents ne se limitaient pas aux billets d'événements et aux cartes d'embarquement.

Les entreprises responsables de l'émission des cartes par l'intermédiaire de Google Wallet ont la possibilité d'activer cette fonctionnalité, ce qui permet aux utilisateurs de partager leurs cartes. Alors que les mises à jour du système Google Play continuent d'être déployées en juillet, les entreprises qui prennent en charge cette nouvelle fonctionnalité seront bientôt annoncées.

Les laissez-passer émis seront désormais reconnaissables à l'icône "Partager" qui les surplombera. Google a toutefois mis en garde les utilisateurs contre les petites lignes de cette fonctionnalité : "Une fois qu'un lien est partagé, il est impossible de l'annuler, et le destinataire se réserve le droit de faire suivre le pass sans distinction".

Google Wallet n'est pas novice en matière de mises à jour de fonctionnalités. Ces dernières semaines, plusieurs améliorations ont été apportées, notamment la prise en charge des cartes d'identité de l'État du Maryland et des permis de conduire, ainsi que la possibilité de télécharger des passes en capturant leur image. Le dernier ajout en date promet silencieusement de réduire les tracas liés à la coordination des réservations de spectacles et de voyages pour les amis et la famille.

Toutefois, l'arrivée tardive de Google sur le devant de la scène du partage de laissez-passer est éclipsée par Apple Wallet qui prend en charge le partage de laissez-passer depuis plusieurs années. Mais grâce à ses prouesses en matière d'innovation et d'amélioration de l'expérience utilisateur, le nouvel ajout de Google est sans aucun doute prêt à laisser sa marque dans l'industrie.

