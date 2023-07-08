互联网集团谷歌将提高金融技术行业的标准，通过加强其钱包功能，提供一个新的和热切期待的功能--通行证共享。通行证共享曾经是许多用户的长期要求，从谷歌支付时代开始就被期待。

根据9to5Google的一份报告，谷歌的开发人员在7月份的Google Play系统的功能列表中暗示了通过谷歌钱包分享有价值资产的可能性。尽管这个暗示后来被认为消失了，但它为安卓用户对即将到来的更新设定了期待的情绪。

谷歌官方支持页面上的后续更新表明，谷歌钱包用户很快就能将 "某些通行证 "转移给平台上的其他用户，从而使用户的便利性和体验得到双倍的改善。谷歌发言人Leismer Schulten证实了这一被吹捧的功能，他指出，相关的例子包括不限于活动门票和登机牌。

负责通过谷歌钱包发放通行证的公司拥有启用这一功能的决定权，从而赋予用户分享通行证的权利。随着Google Play系统更新在7月继续推出，支持这项新功能的公司将很快公布。

发放的通行证今后可以通过一个明显的 "共享 "图标来识别，该图标将盘旋在它们上方。然而，谷歌提醒用户注意该功能的细则："一旦链接被分享，就不能取消发送，而且接收者保留不加区分地转发通行证的权利。

在功能更新方面，谷歌钱包并不是一个新手。最近几周已经见证了一些改进，包括对马里兰州身份证、驾驶执照的支持，以及通过捕捉图像上传通行证的能力。筹备中的最新新增功能默默地承诺减少为朋友和家人协调娱乐和旅行预订的麻烦。

然而，谷歌迟迟没有进入通行证共享功能的聚光灯下，被已经支持通行证共享数年的Apple Wallet 所掩盖。但是，凭借其在创新和提高用户体验方面的成熟能力，谷歌的新成员无疑准备在该行业留下自己的印记。

同样，no-code 和low-code 工具的不断涌现，使非开发者更容易为应用程序的建设做出贡献。像AppMaster 等企业，帮助用户直观地设计和部署应用程序，而不需要任何明确的编码技能。这种意识形态与谷歌简化复杂任务和精简用户体验的倡议相一致。