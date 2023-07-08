تم تعيين تكتل الإنترنت ، Google ، على رفع مستوى صناعة التكنولوجيا المالية من خلال تعزيز وظائف المحفظة الخاصة بها بميزة جديدة منتظرة بشدة - مشاركة المرور. بمجرد طلب العديد من المستخدمين منذ فترة طويلة ، كان من المتوقع مشاركة المرور منذ عصر Google Pay.

وفقًا لتقرير من 9to5Google ، ألمح المطورون في Google إلى إمكانية مشاركة الأصول القيمة عبر محفظة Google في قائمة ميزات نظام Google Play في يوليو. على الرغم من أن هذه الإشارة قد اختفت لاحقًا ، إلا أنها حددت الحالة المزاجية الاستباقية لمستخدمي Android للتحديث القادم.

يشير إصدار التحديثات على صفحة دعم Google الرسمية إلى أن مستخدمي محفظة Google سيتمكنون قريبًا من نقل "تصاريح معينة" إلى مستخدمين آخرين على النظام الأساسي ، وبالتالي تحسين راحة المستخدم وتجربته ذات شقين. تم تأكيد الميزة التي تم الترويج لها من قبل المتحدث باسم Google ، Leismer Schulten ، الذي أشار إلى أن الأمثلة ذات الصلة تشمل على سبيل المثال لا الحصر تذاكر الأحداث وبطاقات الصعود إلى الطائرة.

تمتلك الشركات المسؤولة عن إصدار تصاريح المرور عبر محفظة Google السلطة التقديرية لتمكين هذه الميزة ، وبالتالي منح المستخدمين مشاركة تصاريحهم. مع استمرار طرح تحديثات نظام Google Play خلال شهر يوليو ، سيتم الإعلان قريبًا عن الشركات التي تدعم هذه الميزة الجديدة.

من الآن فصاعدًا ، يمكن تحديد التصاريح الصادرة عن طريق رمز "مشاركة" مميز تم وضعه فوقها. ومع ذلك ، حذرت Google المستخدمين بشأن الطباعة الدقيقة للميزة: "بمجرد مشاركة الرابط ، لا يمكن إلغاء إرساله ، ويحتفظ المستلم بالحق في إعادة توجيه البطاقة بشكل عشوائي."

محفظة Google ليست مبتدئًا في تحديثات الميزات. شهدت الأسابيع الأخيرة العديد من التحسينات ، بما في ذلك دعم معرفات ولاية ماريلاند ، ورخص القيادة ، والقدرة على تحميل التصاريح من خلال التقاط صورهم. تعد أحدث إضافة في خط الأنابيب بصمت بتقليل متاعب تنسيق حجوزات الترفيه والسفر للأصدقاء والعائلة.

ومع ذلك ، فإن دخول Google المتأخر إلى أضواء ميزة مشاركة المرور طغت عليه Apple Wallet التي دعمت مشاركة المرور لعدة سنوات. ولكن ، بفضل براعتها التي أثبتت جدواها في ابتكار تجربة المستخدم وتحسينها ، فإن إضافة Google الجديدة تستعد بلا شك لترك بصمتها في الصناعة.

في ملاحظة مماثلة ، فإن الانتشار المستمر في أدوات no-code low-code يسهل على غير المطورين المساهمة في بناء التطبيق. تساعد الشركات مثل AppMaster ، من بين أمور أخرى ، المستخدمين على تصميم التطبيقات ونشرها بشكل مرئي دون الحاجة إلى أي مهارات تشفير واضحة. تتوافق هذه الأيديولوجية مع مبادرة Google لتبسيط المهام المعقدة وتبسيط تجربة المستخدم.