Il conglomerato di Internet Google si appresta ad alzare il livello del settore fintech migliorando le funzionalità del suo Wallet con una nuova e attesissima funzione: la condivisione dei pass. Una volta richiesta da molti utenti, la condivisione dei pass era attesa fin dall'era di Google Pay.

Secondo un rapporto di 9to5Google, gli sviluppatori di Google hanno accennato alla possibilità di condividere beni di valore tramite Google Wallet in un elenco di funzionalità per il sistema Google Play a luglio. Sebbene questo riferimento sia poi scomparso, ha creato negli utenti Android un'atmosfera di attesa per l'imminente aggiornamento.

Gli aggiornamenti successivi sulla pagina di supporto ufficiale di Google indicano che gli utenti di Google Wallet saranno presto in grado di trasferire "determinati pass" ad altri utenti sulla piattaforma, migliorando di conseguenza la comodità e l'esperienza degli utenti. La funzione è stata confermata dal portavoce di Google, Leismer Schulten, che ha sottolineato che gli esempi rilevanti non si limitano ai biglietti per eventi e alle carte d'imbarco.

Le aziende responsabili dell'emissione dei pass attraverso Google Wallet hanno la facoltà di abilitare questa funzione, consentendo così agli utenti di condividere i propri pass. Con il proseguimento degli aggiornamenti del sistema Google Play nel mese di luglio, verranno presto annunciate le aziende che supportano questa nuova funzione.

I pass rilasciati potranno d'ora in poi essere identificati da una distinta icona "Condividi" che si troverà sopra di essi. Google ha tuttavia messo in guardia gli utenti sulle clausole della funzione: "Una volta condiviso, il link non può essere annullato e il destinatario si riserva il diritto di inoltrare il pass indiscriminatamente".

Google Wallet non è nuovo agli aggiornamenti delle funzioni. Nelle ultime settimane sono stati apportati diversi miglioramenti, tra cui il supporto per i documenti d'identità dello Stato del Maryland, le patenti di guida e la possibilità di caricare i pass catturandone le immagini. L'ultima novità promette di ridurre il fastidio di coordinare le prenotazioni di viaggi e divertimenti per amici e familiari.

Tuttavia, l'ingresso tardivo di Google sotto i riflettori della funzione di condivisione dei pass è messo in ombra da Apple Wallet, che supporta la condivisione dei pass da diversi anni. Tuttavia, grazie alla sua comprovata abilità nell'innovare e migliorare l'esperienza dell'utente, la nuova aggiunta di Google è senza dubbio destinata a lasciare il segno nel settore.

