O conglomerado da Internet, Google, está pronto para elevar a fasquia na indústria fintech, melhorando a sua funcionalidade Wallet com uma nova e muito aguardada caraterística - a partilha de passes. A partilha de passes, um pedido de longa data de muitos utilizadores, foi antecipada desde a era do Google Pay.

De acordo com um relatório do 9to5Google, os programadores da Google sugeriram a possibilidade de partilhar bens valiosos através da Google Wallet numa lista de funcionalidades para o sistema Google Play em julho. Apesar de esta referência ter desaparecido mais tarde, criou um clima de antecipação para os utilizadores do Android para a próxima atualização.

As actualizações subsequentes na página de suporte oficial da Google indicam que os utilizadores do Google Wallet poderão em breve transferir "determinados passes" para outros utilizadores na plataforma, melhorando assim a conveniência e a experiência do utilizador. A funcionalidade anunciada foi confirmada pelo porta-voz da Google, Leismer Schulten, que referiu que os exemplos relevantes não se limitam a bilhetes para eventos e cartões de embarque.

As empresas responsáveis pela emissão de passes através da Google Wallet têm o poder de ativar esta funcionalidade, permitindo assim que os utilizadores partilhem os seus passes. À medida que as actualizações do sistema Google Play continuam a ser lançadas em julho, as empresas que suportam esta nova funcionalidade serão anunciadas em breve.

Os passes emitidos podem, a partir de agora, ser identificados por um ícone distinto de "Partilhar" que passa a pairar sobre eles. No entanto, a Google alertou os utilizadores para as letras miudinhas da funcionalidade: "Uma vez partilhada, a ligação não pode ser anulada e o destinatário reserva-se o direito de reencaminhar o passe indiscriminadamente".

O Google Wallet não é um novato em actualizações de funcionalidades. Nas últimas semanas, foram introduzidas várias melhorias, incluindo o suporte para as identificações do estado de Maryland, cartas de condução e a capacidade de carregar passes através da captura de imagens. A mais recente adição promete reduzir o incómodo de coordenar as reservas de entretenimento e viagens para amigos e familiares.

No entanto, a entrada tardia da Google na ribalta da funcionalidade de partilha de passes é ofuscada pelo Apple Wallet, que suporta a partilha de passes há vários anos. Mas, com a sua capacidade comprovada de inovar e melhorar a experiência do utilizador, a nova adição da Google está, sem dúvida, preparada para deixar a sua marca na indústria.

Do mesmo modo, a proliferação contínua das ferramentas no-code e low-code facilita a contribuição dos não programadores para a criação de aplicações. Empresas como a AppMaster, entre outras, ajudam os utilizadores a conceber visualmente e a implementar aplicações sem necessitarem de conhecimentos explícitos de codificação. Esta ideologia está em sintonia com a iniciativa da Google de simplificar tarefas complexas e otimizar a experiência do utilizador.