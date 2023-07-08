Интернет-конгломерат Google намерен поднять планку в финтех-индустрии, расширив функциональность своего Wallet новой и долгожданной функцией - совместным использованием пропусков. Когда-то это была давняя просьба многих пользователей, обмен пропусками ожидался еще со времен Google Pay.

Согласно отчету 9to5Google, разработчики Google намекнули на возможность обмена ценными активами через Google Wallet в списке функций для системы Google Play в июле. Несмотря на то, что впоследствии эта ссылка исчезла, она настроила пользователей Android на ожидание предстоящего обновления.

Последующие обновления на официальной странице поддержки Google указывают на то, что пользователи Google Wallet вскоре смогут передавать "определенные пропуска" другим пользователям платформы, что в два раза улучшит удобство и опыт пользователей. Представитель Google, Лейсмер Шультен, подтвердил наличие этой функции, отметив, что соответствующие примеры не ограничиваются билетами на мероприятия и посадочными талонами.

Компании, ответственные за выпуск пропусков через Google Wallet, имеют право по своему усмотрению включать эту функцию, тем самым предоставляя пользователям возможность обмениваться своими пропусками. По мере того, как обновления системы Google Play продолжат распространяться в июле, вскоре будут объявлены компании, поддерживающие эту новую функцию.

Выданные пропуска отныне можно будет узнать по отчетливому значку "Поделиться", который будет висеть над ними. Однако Google предупредил пользователей о тонком шрифте этой функции: "После того, как ссылка передана, ее нельзя отослать, и получатель оставляет за собой право пересылать пасс без разбора".

Google Wallet - не новичок в обновлении функций. За последние недели было сделано несколько усовершенствований, включая поддержку удостоверений личности штата Мэриленд, водительских прав и возможность загружать пропуска, делая их снимки. Последнее дополнение обещает уменьшить хлопоты, связанные с координацией развлечений и бронированием билетов для друзей и родственников.

Однако запоздалое появление Google на рынке функций обмена пропусками затмевает Apple Wallet, который поддерживает обмен пропусками уже несколько лет. Однако, благодаря своему мастерству в инновациях и улучшении пользовательского опыта, новое дополнение Google, несомненно, оставит свой след в отрасли.

Аналогичным образом, постоянное распространение инструментов no-code и low-code облегчает участие в создании приложений для тех, кто не является разработчиком. Такие предприятия, как AppMaster и другие, помогают пользователям визуально разрабатывать и внедрять приложения, не требуя от них явных навыков кодирования. Эта идеология согласуется с инициативой Google по упрощению сложных задач и оптимизации работы пользователей.