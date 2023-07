Der Internetkonzern Google ist dabei, die Messlatte in der Fintech-Branche höher zu legen, indem er seine Wallet-Funktionalität um eine neue und heiß erwartete Funktion erweitert - das Teilen von Ausweisen. Einst ein lang gehegter Wunsch vieler Nutzer, wurde die Passfreigabe seit der Google Pay-Ära erwartet.

Einem Bericht von 9to5Google zufolge haben die Entwickler von Google im Juli in einer Feature-Liste für das Google Play-System die Möglichkeit des Teilens von Wertgegenständen über Google Wallet angedeutet. Auch wenn dieser Hinweis später wieder verschwunden ist, hat er die Vorfreude der Android-Nutzer auf das bevorstehende Update geweckt.

Weitere Aktualisierungen auf der offiziellen Support-Seite von Google deuten darauf hin, dass Nutzer von Google Wallet bald in der Lage sein werden, "bestimmte Pässe" an andere Nutzer auf der Plattform zu übertragen, was die Bequemlichkeit und das Nutzererlebnis in zweifacher Hinsicht verbessert. Die angekündigte Funktion wurde von Google-Sprecher Leismer Schulten bestätigt, der darauf hinwies, dass die entsprechenden Beispiele nicht auf Veranstaltungstickets und Bordkarten beschränkt sind.

Es liegt im Ermessen der Unternehmen, die für die Ausstellung von Pässen über Google Wallet verantwortlich sind, diese Funktion zu aktivieren und damit den Nutzern die Möglichkeit zu geben, ihre Pässe zu teilen. Die Unternehmen, die diese neue Funktion unterstützen, werden in Kürze bekannt gegeben, sobald die Google Play-Systemupdates im Juli ausgerollt werden.

Ausgestellte Pässe sind künftig an einem deutlichen "Share"-Symbol zu erkennen, das über ihnen schwebt. Google hat die Nutzer jedoch vor dem Kleingedruckten der Funktion gewarnt: "Sobald ein Link geteilt wurde, kann er nicht mehr zurückgenommen werden, und der Empfänger behält sich das Recht vor, den Pass wahllos weiterzuleiten.

Google Wallet ist kein Neuling in Sachen Funktionsaktualisierung. In den letzten Wochen gab es mehrere Erweiterungen, darunter die Unterstützung für Ausweise des Bundesstaates Maryland, Führerscheine und die Möglichkeit, Pässe durch Erfassen ihrer Bilder hochzuladen. Die jüngste Neuerung in der Pipeline verspricht in aller Stille, die Koordination von Unterhaltungs- und Reisebuchungen für Freunde und Familie zu erleichtern.

Der späte Eintritt von Google in das Rampenlicht der Pass-Sharing-Funktionen wird jedoch von Apple Wallet überschattet, das das Pass-Sharing bereits seit mehreren Jahren unterstützt. Aber mit seiner bewährten Fähigkeit zur Innovation und Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit ist Googles neue Funktion zweifellos in der Lage, in der Branche einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.

